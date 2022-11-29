黃牛讓票社團狂PO文！「全場無視」爽炸理智粉絲：等賠錢吧

▲看到黃牛票賣不出去，原PO直呼「笑死」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

疫情撥雲見日，多組南韓男女團陸續宣布來台辦演唱會，可門票開賣後，卻有黃牛搶票炒價格，讓粉絲氣炸卻無奈。不過，就有網友在Dcard發文，說他在看轉售門票的社團時，發現一件超爽的事，「那些一堆票的黃牛死命發文，結果一個讚跟留言都沒有」，痛快笑呼「等著賠錢吧！一堆垃圾」，話題引發熱議。

這位網友發文「黃牛好像快賣不出去ㄌ」，說他刷了一輪社團，「發現那些一堆票的黃牛死命發文，結果一個讚跟留言都沒有。」這情況讓他超痛快，「笑死！黃牛真的等著賠錢吧！一堆垃圾。希望各位繼續抵制、繼續理智下去，沒搶到票也不要難過，一定還有機會的。」

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原PO署名處則寫下「找了6個朋友卻一張都沒搶到的老粉絲」，憤怒之意表露無遺。他也在留言處提醒，「如果遇到原價讓票的，請再三小心詐騙，最好等到演唱會前五天直接面交實體票！」「之後大概還會有一堆把票拿來換其他團的缺德人會大量脫手，請各位不要著急去買黃牛啊！」

看到貼文後，許多人也輪番大讚，「不管我最後有沒有票，看到黃牛賣不出去就是爽」、「看來這次抵制非常成功」、「只是路過的路人，但想進來為各位點讚，真的太理智了」、「先把我的票搶走，再翻倍賣我？是要多荒唐才會去買？沒門」、「成功抵制才能給台灣更好的演唱會環境。」

還有粉絲表示，「我在SJ演唱會當天，開始的前三個小時，還收到牛牛自己來私訊我，問我需不需要票、原價賣。」但因為他已經參加完一場了，就沒有理賣黃牛票的人，「抵制真的有用，賣不出去的牛牛就讓他放飛吧！」