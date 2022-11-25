選前之夜！鹿港徒步遊行、彰化市感恩演唱會　王惠美展現高人氣　　　

▲縣長王惠美拚連任鹿港徒步遊行。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

選前之夜，彰化縣長拚連任，今天晚間返回到家鄉鹿港鎮，與鎮長許志宏聯合掃街徒步遊行，有超過千人加入行列中熱鬧滾滾，沿途不停有鄉親與王惠美相擁並大喊「當選」，展現超高人氣，接著再回到彰化市陽明公園，進行一場溫馨的感恩演唱晚會，現場座無虛席。

▲感恩音樂會擠滿聽眾及支持群眾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

尋求連任的王惠美專心於推展縣政工作，至11月15日才正式請假11天，全心投入選戰，自16日起一連三天在全縣進行車隊遊行，接著26鄉鎮聯合競總的拜票部隊，利用晨昏至市區站路口、或前進傳統市場舉牌拜票，夜晚則前往夜市發文宣品，全力動員拜票。

選前最後一哩路，王惠美與許志宏今天在鹿港鎮從下午的車隊掃街、到晚上的步行鹿港街區，感受到無比的溫暖，沿途支持者的揮手招呼，伴隨著此起彼落的「凍蒜」聲，鹿港鄉親們的熱情，在這一刻綻放開來。

王惠美除了感謝鄉親們的熱烈支持，更誠懇的拜託大家，明天的選舉結果，對彰化、對鹿港未來的發展相當重要，請鄉親們一定要拉票、催票、固票，讓她在未來4年繼續為鄉親謀福祉、為地方求發展、為未來墊磐石。

晚間18時30分在陽明公園舉辦「彰化感恩一切 人間有愛演唱會」，由前縣議員張瀚天主辦，邀請藝人歌手表演，並在選前之夜為王惠美連任溫馨助攻，現場輕鬆的氣氛，有別於一般競選造勢活動，吸引許多民眾到場觀賞。