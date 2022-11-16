投資韓團演唱會「2年詐1600萬」　Akemi前經紀人造假協議書被抓包

▲前經紀人趙崇伶多次以舉辦韓團來台演唱會名義詐財，還想拿假的協議書呼攏法官。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾擔任名模Akemi香月明美及俄羅斯女藝人安妮經紀人趙崇伶，2017年到2018年間，四處向親友佯稱，邀請韓國偶像團體「VIXX」來台舉行演唱會，詐得投資款共約1600萬元，趙崇伶3度被起訴詐欺等罪之後，拿出一份獲得演唱會授權的協議書自清，卻被法院查出協議書造假，台北地檢署16日再起訴趙涉偽造文書罪嫌。

綽號「美寶」、「mable」的趙崇伶，原本是汎迪娛樂有限公司、汎迪國際廣告有限公司，及麥斯平方文創有限公司的負責人，2017年間，因個人財務出現問題開始行騙，涉及的刑事案件主要分為3部分，首先是2017年底，分別謊稱要舉辦團體「玖壹壹」、韓團「BTOB」演唱會來台演唱會，詐財400萬元，此案已由法院判刑1年4月定讞。

▲趙崇伶曾擔任安妮的經紀人，最後因合約問題鬧翻。（資料照／記者張一中攝）

之後檢察官有陸續接獲報案，查出趙崇伶同樣在2017年間，藉口將安排韓國藝人蘇志燮來台舉行見面會，以及VIXX演唱會等名目，向投資人募資約600萬元。另一方面，2018年間，趙崇伶持續以舉辦VIXX演唱會、將舉辦香港藝人劉德華演唱會為由詐財，甚至佯稱有9張林俊傑的演唱會門票，騙走歌迷購票款4萬多元，總計不法所得近600萬元；這2件案子目前都在法院審理中。

其中在VIXX演唱會詐騙案中，趙崇伶為了證明清白，在法庭上拿出過去從來沒出現的協議書，佯稱自己的確獲得韓國HY公司簽約，取得演唱會主辦權，但是法院函詢2017年間確實主辦過VIXX演唱會的點子海洋公司，結果發現，當年VIXX包括隊長等人有兵役問題，根本無法離開韓國，所以點子海洋和VIXX所屬的經紀公司Jellyfish簽約時，早已講明只會有2名團員來台，演唱會名稱也只能叫做「VIXX LR」。

法院調查認定，趙崇伶連在審判中拿出的證據都是造假的，除依法重判趙崇伶徒刑6年，另有6個月得易科罰金外，也依職權告發趙崇伶涉嫌偽造文書，台北地檢署收案後開庭，趙崇伶仍堅持沒有造假協議書，檢察官最後依法院調查結果，再次將趙崇伶提起公訴。