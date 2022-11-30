選後首露面　是否組閣及角逐黨主席？鄭文燦：須回應民意

▲桃園市長鄭文燦選後沉寂三天後今（30）日出席市政會議後接受媒體聯訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一選舉後，桃園市長鄭文燦沉寂3天後今（30）日主持市府市政會議時暢談對選後看法。鄭文燦表示，每場選舉對於各個政黨都是考驗，選舉得失成敗必須要開誠布公、坦然面對、徹底檢討，政黨才能夠有再起機會，政黨的生命在於人民的支持，這是永遠不變的道理；至於下一步是否接任閣揆或爭取黨主席，鄭文燦強調，政黨的整體布局勢必要回應民意的期待。

針對桃園市長選舉落敗，鄭文燦指出，每場選舉都是對於各個政黨的考驗，選舉得失成敗必須要開誠布公、坦然面對、徹底檢討，這個政黨才能夠有再起的機會，一個政黨的生命在於人民的支持，這是永遠不變的道理。民意始終是我們要最尊重的從政基礎，對於民意的變化一定要有瞭解，像這次選舉大概有一個比例的包括年輕選民、中間選民選擇了不投票，或者選擇要讓執政者反省，這個就是必須要去面對、找出原因、找出根源，而不是互相去指責，這是沒有必要的，我想一個政黨要經得起考驗，每一場選舉都是一個試金石。

至於年輕人不出來投票主要的原因？鄭文燦分析，這留待敗選的檢討小組好好討論，也許可以做更多焦點團體的座談，讓大家看到到底原來的各家媒體所做的民調與選舉結果有所落差，這些潛在的民意究竟是關切哪些議題，哪些執政部分沒做好，需要調整或需要改變，一個政黨要懂得自我修正錯誤，才能夠不斷回應民意、有所成長。

蔡總統指示下一步希望中壯世代一起來扛責，是否意有所指？鄭文燦認為，每個政黨都會有不同世代，所謂的中壯世代也都具有將近30年的工作經驗，我覺得不管在哪個崗位上都應該為政黨所追求的理想、政黨所追求的目標來奉獻心力，民進黨人承擔責任是必然的，不一定是哪個世代，每一個世代都有不同角色。

對於外界關心卸任後下一步有沒有可能角逐黨主席或是接任閣揆？鄭文燦表示，未來許多民進黨的團隊需要面對的課題，大家應該好好坐下來討論，形成共識比較重要。未來的每一件工作都非常重要，一個政黨的整體布局勢必要回應民意的期待，這才是最重要的，具體的人選我想未來應該會有最好的安排。

對於蘇院長口頭請辭但接受總統慰留，台北市議員王世堅認為蘇院長應該要辭職負責而不是賴著不走？鄭文燦則認為，各種意見我們都尊重。

桃園市長任期到12月25日，下一步是否有計畫？鄭文燦說：「我的任期到12月24日，25日會交接，我已向張善政準市長通過電話，會做好市政交接工作，已商請秘書長黃治峯組織交接小組，包括人事、秘書、財政、新聞等等副首長協助交接工作，讓市政可以無縫接軌，希望市政工作在一個穩定基礎上往前走，也祝福張善政市長領導桃園能夠發展得更好。」

至於外界關信是否會爭取黨主席位置？未來2024會是考量嗎？鄭文燦強調，未來的每一個安排都希望能夠集思廣益、形成共識，做出最好的安排，這個安排能夠因應未來包括總統選舉、立法委員選舉的挑戰，我相信民進黨人在遇到挫敗之後，會能夠慎重地、客觀地去回應民意，尤其是潛在的民意，大家在選舉過程中可能忽略了、可能沒聽到，這個選票的結果就是希望我們能夠聽到、我們能夠改變，一個要懂得改變的政黨才會成長，這是我自己從政的心得，我們會很用心的去理解這個投票的意義；至於未來2024，未來民進黨人會很有智慧地來面對每一個挑戰。

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