為女友跟老媽吵架「跳2樓離家」　水圳旁散步...失足墜落溝渠受困

▲桃園市許姓男子今（29）日凌晨與老媽爭吵後負氣離家，未料卻失足摔落4米深水圳灌溉溝渠內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區許姓男子今（29）日凌晨因女友瑣事與母親爭執，許男心情無法平復竟從住家2樓跳樓後負氣離家，媽媽發現後通報警方協尋，結果在住家附近發現許男竟摔落4米深灌溉溝渠內，幸好目前休耕期水位不深，許男僅腳部輕傷，母子2人對警消及時協助免於被滅頂危險，感謝再三。

▲桃園市許姓男子今天凌晨失足摔落4米深水圳灌溉溝渠受困，警消及時發現協助脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，潮音派出所於今天凌晨3時許接獲報指稱，37歲許姓男子與媽媽發生爭執，因媽媽對其女友有意見，母子因此爭吵不休，許男一氣之下竟從自家二樓跳下負氣離家，媽媽察知兒子離家出走發生意外，趕緊打電話通報協尋。

大園警方員警研判許男從2樓跳下，腳部可能會受傷無法走得太遠，在住家附近來回搜尋，但找了半小時沒看見許男人影，員警發現附近有條深達4米的水利會灌溉溝渠，懷疑許男可能失足跌落，沿著溝渠仔細來回查看，果然在閘門口處找到受困的許男，隨即聯繫消防人員前來協助，順利將許男救出。

▲桃園市許姓男子今天凌晨失足摔落4米深水圳灌溉溝渠受困，警消發現後以橡皮艇協助脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

許男透露，因女友之事與媽媽爭執，負氣離家後在附近散心，因天色昏暗不小心跌落4灌溉溝渠，因腳部受傷無法脫困，正不知如何是好時，發現有手電筒燈光照射，感謝警方與消防人員及時發現他，否則如果突然下雨溝渠水位升高，隨時可能有滅頂危險，感謝警方與消防人員及時救援。

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