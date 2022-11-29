色移工闖民宅強制猥褻女屋主　兩度對女子露鳥+熊抱襲胸下場曝

▲越南籍鄭姓男子今年1、2月間趁機潛入大園區某民宅，對女屋主襲胸親吻強制猥褻得逞；後來又在大園區某處對另一女子公然露鳥猥褻，還自後熊抱猥褻得逞。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍鄭姓男子今年1月間凌晨潛入大園區某民宅，到2樓見女屋主睡覺竟起色心，壓制女子頭部與身體等處使得無法動彈，女子驚醒後反抗仍被強制親吻嘴唇，還襲胸搓揉下體等處強制猥褻得逞；鄭男食髓知味後隔月又在大園區民宅前，兩度對女子公然脫褲露鳥，再趁機從熊抱猥褻得逞。桃園地院審理時，鄭男坦承犯行，但辯稱犯案時有吸食毒品導致忘記上述犯行，法官不採信其辯詞，審結依犯侵入住宅強制猥褻、公然猥褻等罪應執行有期徒刑3年7月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

檢警調查，年約30歲的鄭姓男子是越南籍移工，今年1月26日凌晨3時45分許，無故潛入大園區民宅，自後門入侵後再進入女子2樓房間，見女子熟睡起起色心，以手壓制女子頭部、身體使之無法動彈，女子驚醒後不顧女子推開制止與出聲喝止，鄭男親吻女子嘴唇並搓揉其胸部，還伸手搓揉女子下體等處強制猥褻得逞，因女子高聲呼救驚醒家人查看，鄭男始倉皇逃離。

鄭男食髓知味後，復於今年2月12日下午3時許，在大園區某處民宅，見女子在門口處，竟脫去短褲至大腿位置公然裸露生殖器，再從女子後方雙手熊抱，女子受驚嚇高聲呼救，鄭男不顧女子奮力掙扎，仍靠著身形優勢，以強暴方式對女子為強制猥褻得逞，後經女子成功掙脫，鄭男逃離現場；鄭男逃離後1小後再度折返女子住處，二度公然裸露生殖器至女子住處前走動，女子驚叫後被其同居人發現外出察看，鄭男趕緊逃離現場。大園警方據報後循線查獲鄭男到案，桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌將鄭男起訴。

桃園地院審理時，鄭男坦承犯案不諱，但辯稱犯案時有吸食毒品，上述行為都不記得，法官根據受害2名女子供述指證，與相關證人證詞，大園警分局現場勘察報告、刑事現場鑑定書、監視器畫面截圖、現場照片、監視器錄影檔案光碟等佐證，鄭姓被告自白與事實相符。

法官審酌，鄭男對2名女子強制猥褻行為，以遂行自我私慾，所為對於2女心理、生理影響甚鉅，不思自重及尊重他人，公然在不特定人得共見共聞之場合為猥褻行為，有礙社會風化。被告在法官審理時坦承犯行，然未與2女達成調解或部分賠償損害，法官審結依犯侵入住宅強制猥褻罪，處有期徒3年2月，又犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月，又犯公然猥褻罪，處拘役20天，如易科罰金，以1千元折算1日，有期徒刑不得易科罰金部分，應執行有期徒刑3年7月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，本案還可上訴。

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