張善政當選桃市長！藍營市議員席次未過半　無黨籍支持成關鍵

▲張善政以大票數差當選桃園市長。（圖／張善政競半提供）

記者張靖榕／綜合報導

台灣2022年九合一大選落幕，國民黨張善政以逾12萬張選票差距翻轉桃園，但藍軍在桃園市議員選戰卻未能拿下過半席次，當選的10席無黨籍席次成為國民黨籍議長邱奕勝爭取連任的關鍵。

張善政在桃園市長選戰以超國12萬張選票的差距打敗民進黨的鄭運鵬，結束綠營在桃園8年的執政。選後現任桃園市長鄭文燦以及鄭運鵬，也已分別致電恭喜張善政當選。

張善政表示，接獲鄭文燦電話後，兩人已約定合作市政無縫接軌，施政不分藍綠，上任後將會優先處理公共工程的問題，包括總圖書館以及八德運動中心，希望及早改善、開放，讓市民能夠安心使用。

▲鄭運鵬對支持他的選民深深一鞠躬。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦表示儘管目前市府施政滿意度高，但市民認為要換人做做看，要尊重市民的選擇。在選舉結果公布後他第一時間致電張，表示會交接好市政工作，對於鄭運鵬這3個多月來努力拚選舉，他也說辛苦了。鄭運鵬敗選後則表示，會繼續守護桃園，選後也會繼續在立委崗位上為桃園努力，並對現場支持者深深一鞠躬。

桃園市議員選舉結果開出，藍營儘管在市長方面大勝，但提名的36席市議員候選人只拿下29席，並未過半；民進黨則有24席；無黨籍10席，其餘小黨全數掛蛋。不過無黨籍席次中多人偏向與國民黨交好，或曾是國民黨員，預料現任桃園市長邱奕勝會繼續和副議長李曉鐘搭檔，爭取無黨籍議員支持，尋求連任正副議長。

此次原為「綠營鐵票倉」的桃園觀音選區，6人爭2席市議員席次，民進黨市議員郭蔡美英和吳宗憲都是實力雄厚的老將，卻雙雙意外落馬，由無黨籍的廣興里長許更生、國民黨徵召的樹林里長吳進昌兩人高票當選，令各界意外。在桃園市13區中，觀音區是鄭運鵬唯一勝選的選區，今後藍綠版圖在桃園的消長，端看張善政上任後施政是否得民心。