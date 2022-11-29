鄭文燦接院長還是拚總統？　凌濤：蘇貞昌不會服氣、賴清德下手不會輕

▲桃園市長鄭文燦的下一步備受外界關注。（圖／記者沈繼昌攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一地方選舉落幕，國民黨以橫掃13縣市，收復台北、桃園、基隆的成績完勝，國民黨籍桃園市議員當選人凌濤今（29）日表示，此次選戰許多爭議桃園市長鄭文燦都不敢面對、基本的檢驗都講不清楚，「到底有什麼資格擔任我國的行政院院長？有什麼本事角逐民進黨的總統提名？」行政院長蘇貞昌不會服氣、副總統賴清德下手更不會輕。

凌濤指出，桃園市長提名從蔡英文主席獨斷提名林智堅，由論文抄襲案、新竹棒球場缺失，證明蔡英文所託非人。後續由鄭運鵬接手，執政八年的鄭文燦市長操盤，更是賭上民進黨在桃園八年執政的成績，力保與地方連結一向不高的鄭運鵬上位。殊不知，鄭運鵬爆出「中國鵬」大賺人民幣，把民進黨慣用的抗中保台神主牌拉下神壇。

「更重要的是，鄭文燦在正式總綰桃園選戰兵符後，其執政缺失逐漸曝露」，凌濤舉例，諸如大量公共工程缺失、青埔寨治安事件，讓桃園市民對民進黨的態度從肯定到保留，進而越來越質疑。選戰的最後幾周，鄭文燦偕同蔡英文連續在桃園舉辦大型造勢，試圖拉抬鄭運鵬的選情，幾乎可以說全無效果。鄭運鵬不得地方組織人緣，又無法獲得鄭文燦支持者青睞，固是其選情低迷的主因。但鄭文燦陷入八德炒地疑雲，讓外界一窺其執政八年下，桃園錯綜複雜的土地利益關係，讓中間選民相對剝奪感爆棚，也是原因之一。

凌濤認為，鄭文燦跟他的團隊，對這個議題，實在太輕忽了，「不管我們連續檢驗的資料多麽猛烈，吹哨者的資料接續曝光。鄭文燦及其周邊幕僚始終定調，這些案件必然船過水無痕」，只要口裡喊著「抹黑」、「選舉操作」、「市議員候選人搏聲量」，就想輕騎過關。

但隨著證據逐漸曝光，檢驗越來越細，其中的脈絡也越發鮮明，可惜的是，鄭文燦由新聞處的發言，沒有隨事態發展解釋清楚，仍舊老調重彈，凌濤指出，新聞稿內容高度重複達8成。新聞稿不解釋案件本身，卻以市議員候選人就應該「回去掃市場」、「趕快去拜票」，這種缺乏民主素養的回應，完全是低估年輕選民、中間選民對於土地正義，炒地疑雲真相的渴求。鄭文燦及其團隊喪失了最佳說明的機會，政績褪色，人設崩壞，選情陷入泥淖，自屬合理。

凌濤從歷次的政治攻防觀察，直言鄭文燦過去8年的安逸，不僅讓他對於新聞檢驗、社群生態的脫節，也凸顯鄭文燦的市府、幕僚團隊面對挑戰準備完全不足。鄭文燦最大的危機，不是林智堅、鄭運鵬、中央執政失利的拖累，最大的危機，是鄭文燦自己的心態，及他根本沒有準備好的團隊。

最後，凌濤強調，若這些爭議都不敢面對、基本的檢驗都講不清楚，鄭文燦有什麼資格擔任我國的行政院院長？有什麼本事角逐民進黨的總統提名？蘇貞昌不會服氣、賴清德下手更不會輕。要更上一層樓，鄭文燦市長應先反求諸己，擺脫酬庸團隊，才有可能尋得更上一層樓的晉身之階。