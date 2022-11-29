　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦接院長還是拚總統？　凌濤：蘇貞昌不會服氣、賴清德下手不會輕

▲桃園市長鄭文燦認為藍營每日一黑、捏造事實與憑空想像美黑市府團隊與他個人，決定以頌止謗。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦的下一步備受外界關注。（圖／記者沈繼昌攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一地方選舉落幕，國民黨以橫掃13縣市，收復台北、桃園、基隆的成績完勝，國民黨籍桃園市議員當選人凌濤今（29）日表示，此次選戰許多爭議桃園市長鄭文燦都不敢面對、基本的檢驗都講不清楚，「到底有什麼資格擔任我國的行政院院長？有什麼本事角逐民進黨的總統提名？」行政院長蘇貞昌不會服氣、副總統賴清德下手更不會輕。

凌濤指出，桃園市長提名從蔡英文主席獨斷提名林智堅，由論文抄襲案、新竹棒球場缺失，證明蔡英文所託非人。後續由鄭運鵬接手，執政八年的鄭文燦市長操盤，更是賭上民進黨在桃園八年執政的成績，力保與地方連結一向不高的鄭運鵬上位。殊不知，鄭運鵬爆出「中國鵬」大賺人民幣，把民進黨慣用的抗中保台神主牌拉下神壇。

「更重要的是，鄭文燦在正式總綰桃園選戰兵符後，其執政缺失逐漸曝露」，凌濤舉例，諸如大量公共工程缺失、青埔寨治安事件，讓桃園市民對民進黨的態度從肯定到保留，進而越來越質疑。選戰的最後幾周，鄭文燦偕同蔡英文連續在桃園舉辦大型造勢，試圖拉抬鄭運鵬的選情，幾乎可以說全無效果。鄭運鵬不得地方組織人緣，又無法獲得鄭文燦支持者青睞，固是其選情低迷的主因。但鄭文燦陷入八德炒地疑雲，讓外界一窺其執政八年下，桃園錯綜複雜的土地利益關係，讓中間選民相對剝奪感爆棚，也是原因之一。

凌濤認為，鄭文燦跟他的團隊，對這個議題，實在太輕忽了，「不管我們連續檢驗的資料多麽猛烈，吹哨者的資料接續曝光。鄭文燦及其周邊幕僚始終定調，這些案件必然船過水無痕」，只要口裡喊著「抹黑」、「選舉操作」、「市議員候選人搏聲量」，就想輕騎過關。

但隨著證據逐漸曝光，檢驗越來越細，其中的脈絡也越發鮮明，可惜的是，鄭文燦由新聞處的發言，沒有隨事態發展解釋清楚，仍舊老調重彈，凌濤指出，新聞稿內容高度重複達8成。新聞稿不解釋案件本身，卻以市議員候選人就應該「回去掃市場」、「趕快去拜票」，這種缺乏民主素養的回應，完全是低估年輕選民、中間選民對於土地正義，炒地疑雲真相的渴求。鄭文燦及其團隊喪失了最佳說明的機會，政績褪色，人設崩壞，選情陷入泥淖，自屬合理。

凌濤從歷次的政治攻防觀察，直言鄭文燦過去8年的安逸，不僅讓他對於新聞檢驗、社群生態的脫節，也凸顯鄭文燦的市府、幕僚團隊面對挑戰準備完全不足。鄭文燦最大的危機，不是林智堅、鄭運鵬、中央執政失利的拖累，最大的危機，是鄭文燦自己的心態，及他根本沒有準備好的團隊。

最後，凌濤強調，若這些爭議都不敢面對、基本的檢驗都講不清楚，鄭文燦有什麼資格擔任我國的行政院院長？有什麼本事角逐民進黨的總統提名？蘇貞昌不會服氣、賴清德下手更不會輕。要更上一層樓，鄭文燦市長應先反求諸己，擺脫酬庸團隊，才有可能尋得更上一層樓的晉身之階。

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
蔡英文便當會成「公幹何志偉大會」？　高嘉瑜回應了
FTX倒閉幣圈連環倒！　2公司破產、負責人捲款潛逃
深綠也挺不下去？　名醫吐「3年前秘密」嘆：把817輸光
民進黨「1年齡層」流失最慘！　他曝：狂輸國民黨
神鬼女會計A走6千萬！　認罪哽咽「想看到媽媽」下場慘曝
辣妹「激凸上捷運」！雙球貼扶手+翹蜜臀　45萬人搶看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「被當選」富里鄉長　張容榕發聲不會就職...選委會說話了

傳何志偉在「便當會」被黨內圍剿　高嘉瑜：選戰結果不是個人問題

周玉蔻開噴了！「自己的台北自己救」嗆蔣萬安草包：公開道歉

李文忠開嗆民進黨「黑道中常委」　曾銘宗爆：會有更多要角跳出來

多次遭點名補選立委　梁文傑：吳怡農已準備很久「讓他拚吧」

選前遭約談選後才到案！　涉嫌買票...落選鄉代妻子遭聲押

誰說污泥滿身不是英雄？　徐巧芯淚喊「這2人」看到國民黨未來

深綠也挺不下去？名醫吐出「3年前秘密」嘆：被側翼瘋狂出征

鄭文燦接院長還是拚總統？　凌濤：蘇貞昌不會服氣、賴清德下手不會輕

鄭運鵬在鄭文燦「本命區」得票率低　黃揚明：現任市長優勢未發揮

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

戲精米克斯聞「這肉塊」秒暈　媽叫不醒傻眼：這不是毒藥！

下車粗心忘記拉手煞車　愛車直衝魚池駕駛呆看

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

「被當選」富里鄉長　張容榕發聲不會就職...選委會說話了

傳何志偉在「便當會」被黨內圍剿　高嘉瑜：選戰結果不是個人問題

周玉蔻開噴了！「自己的台北自己救」嗆蔣萬安草包：公開道歉

李文忠開嗆民進黨「黑道中常委」　曾銘宗爆：會有更多要角跳出來

多次遭點名補選立委　梁文傑：吳怡農已準備很久「讓他拚吧」

選前遭約談選後才到案！　涉嫌買票...落選鄉代妻子遭聲押

誰說污泥滿身不是英雄？　徐巧芯淚喊「這2人」看到國民黨未來

深綠也挺不下去？名醫吐出「3年前秘密」嘆：被側翼瘋狂出征

鄭文燦接院長還是拚總統？　凌濤：蘇貞昌不會服氣、賴清德下手不會輕

鄭運鵬在鄭文燦「本命區」得票率低　黃揚明：現任市長優勢未發揮

台南10年高資產族大增117％　永康穩居購屋熱區之冠10年未變

日議員喪妻卻露詭異微笑　1證據破不在場證明！案情逆轉兇手就是他

「被當選」富里鄉長　張容榕發聲不會就職...選委會說話了

研究：選舉後1個月內「心肌梗塞發生率高42%」　選後有3徵兆小心了

熊熊自揭情傷「養過2個男人」！認了想當媽　主持人驚問：這可以播嗎

Balenciaga爭議難平向廣告公司求償7億　創意總監Demna獎項被撤銷

散落物善後不再免費！快速公路12／1起要收處理費　每30分鐘3千元

爪子誤觸「上膛霰彈槍」　新手爸外出打獵離奇被愛犬近距離射殺

傳何志偉在「便當會」被黨內圍剿　高嘉瑜：選戰結果不是個人問題

上海迪士尼再度關閉！　今起入商業場所須持48小時核酸陰性

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

政治熱門新聞

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

館長嗆：跟側翼87%像　羅友志45字回應

屏東「只唱票不亮票」　選委會回應了

縣府賀當選　議員合照後竟變落選

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

選舉後秒現罷免高虹安粉專！他揭改名紀錄

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

遭羅友志酸風向生意人！館長爆氣回嗆

館長爆民進黨後面是黑道　王浩宇：該告就告

不是中間選民！他曝「1年齡層」輸給國民黨

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

更多熱門

相關新聞

國民黨該有的樣子　徐巧芯淚喊因這2人看到未來

國民黨該有的樣子　徐巧芯淚喊因這2人看到未來

這次九合一選舉國民黨大獲全勝，即使被視為艱困選區的台南市、高雄市，外界也普遍認為謝龍介、柯志恩打了漂亮的一仗，埋下國民黨深耕南部的種子。對此，國民黨北市議員徐巧芯29日以「我要的未來」為題發文，訴說對謝龍介與柯志恩的敬佩，「如果每個人都跟謝龍介、柯志恩一樣拚，國民黨怎麼可能不會贏？」

鄭運鵬在鄭文燦「本命區」得票率低　黃揚明：現任市長優勢未發揮

鄭運鵬在鄭文燦「本命區」得票率低　黃揚明：現任市長優勢未發揮

不是中間選民！他曝「1年齡層」輸給國民黨

不是中間選民！他曝「1年齡層」輸給國民黨

國民黨九合一大勝「真相」為何？　他提醒朱立倫2024這件事

國民黨九合一大勝「真相」為何？　他提醒朱立倫2024這件事

「白紙革命」狂燒！國民黨盼中共正視民意

「白紙革命」狂燒！國民黨盼中共正視民意

關鍵字：

國民黨鄭文燦凌濤蘇貞昌賴清德

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

12星座發脾氣　「這星座」可得罪不起

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面