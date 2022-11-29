鄭運鵬在鄭文燦「本命區」得票率低　黃揚明：現任市長優勢未發揮

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者蘇晏男攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選落幕，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬以42萬8983票落敗。針對敗選原因，資深媒體人黃揚明29日聚焦於八德區進行分析，他認為，此區為桃園市長鄭文燦的故鄉，但卻也是鄭運鵬在北桃園中，得票率唯一低於4成的行政區，「可見，鄭文燦在他的故鄉本命區，並沒有發揮現任優勢。」

黃揚明今日在臉書上貼出「桃園市各候選人在各行政區得票率」，其中他點出，桃園八德區不僅是現任市長鄭文燦故鄉，同時也是國民黨主席朱立倫故鄉，可以說是「現任市長PK前縣長的故鄉戰場」。

黃揚明說，過去八德區的政治版圖被視為「藍大於綠」，鄭文燦在2014年桃園市長選舉中，首次超越國民黨候選人吳志揚後，包括2016、2020年立委選舉及2020年總統選舉，都是藍軍落後。而這次九合一大選，是國民黨暌違8年再次在八德領先。

黃揚明指出，國民黨桃園市長當選人張善政在九合一大選中以5萬1779票贏得鄭運鵬3萬9187票，得票率52.54％，是他在北桃園最高得票率。從圖表中可以看到，在北桃園各行政區（桃園區、龜山區、蘆竹區、八德區、大園區、大溪區、復興區），扣除原住民為主的復興區後，八德區是鄭運鵬在北桃園得票率唯一低於4成的行政區，「可見，鄭文燦在他的故鄉本命區，並沒有發揮現任優勢。」

▲桃園各候選人在各行政區得票率。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）



黃揚明更以2018年縣市首長選舉票數對比，當時鄭文燦得票數為5萬1667票，得票率54.92％；陳學聖得票數為3萬6314票，得票率38.60％。然而張善政在投票率降低近1％的狀況下，得票比鄭文燦當時多了112票，比陳學聖當時多了1萬5千多票，「鄭運鵬較鄭文燦流失了近1萬2千票，可見八德區展現出『搖擺』姿態。」

黃揚明也疑惑，若鄭文燦執政8年的政績值得肯定，為何其本命區還會如此搖擺？他推測，或許是因為「八德運動中心天花板崩塌事件」讓當地人看不下去；或是捷運建設造成的交通黑暗期讓民眾不滿；又或許是因為鄭運鵬不是鄭文燦，所以拿不到鄭文燦全部的票。黃揚明強調，「這個選區的結果在全桃園市似乎不是特別重要，卻是民進黨與鄭文燦必須認真檢討的訊號。」