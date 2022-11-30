▲2022九合一大選開票，民進黨林佳龍敗選。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／新北報導

2022九合一選戰民進黨自提名作業便紛擾不斷，面對艱困選區新北市，市長候選人竟等到7月才拍板定案由無任所大使林佳龍參選，最終慘輸國民黨的侯友宜40萬票。而原被視為民進黨新北市候選人熱門人選之一的立委羅致政分析，綠營這回整個戰略都出問題，但他並不贊成找戰犯就能解決。

羅致政在《年代向錢看》說，民進黨的所有人都應先檢討自己才檢討別人。總統蔡英文跟歷任總統一樣，在第二任從天堂掉到地獄，不可否認，執政久了就跟地氣連結越來越遙遠。舉例來說，幾乎所有民調，10月蔡英文的滿意度還是高於不滿意度，但問題是，滿意度高不代表會出來投票，但不滿意度就是回到仇恨值，那動機就很大，而民進黨從提名開始，到選戰作法，甚至是大的戰略都有問題。

羅致政表示，當初自己不選新北，是因為新北真的太大，過去蔡英文花了半年的時間在選，而立法院長游錫堃花了10到11個月；行政院長蘇貞昌曾當過台北縣長，也花近8個月，這次到了7月都還沒決定，「對我個人來說已經力有未逮」，其他人有能力有決心，他全力支持。

羅致政也說，不可否認，民進黨提名「沒收」初選，就是大家檢討的一個部分。初選在民進黨是很重要的傳統，有負面但有正面，因為一旦有初選大家會提前準備，整個縣市總要先跑一趟，先擺好部署，像是模擬戰爭，但民進黨這次好幾個地方都是臨時決定，先不講候選人個人，如果提名跟出場的時機點不一樣，那選舉結果就會不同，這個都要檢討。