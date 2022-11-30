高雄里長落選人外出1小時未歸　陳屍宮廟附近樹下

▲高雄驚傳楠梓區里長落選人陳屍樹下。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄市1名里長候選人落選，29日進行謝票行程，返家後外出未歸，被發現陳屍在一處宮廟附近樹下，詳細原因仍有待調查釐清。

據了解，林元明昨晚謝票回家後，跟家人說要外出便騎腳踏車出門，過1小時多仍未回家。家人外出尋找，在宮廟附近發現他陳屍樹下。檢警後續將相驗以釐清死因。

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