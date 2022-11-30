蘇貞昌遭批「不如江宜樺」　黨內人士：江、蘇滿意度無法相比

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨九合一選舉大敗收場，總統蔡英文為此請辭黨主席，但慰留口頭請辭的行政院長蘇貞昌，表示需要他協助穩定政局。針對黨內拿前行政院長江宜樺抨擊蘇戀棧，政壇人士指出，江宜樺2014年下台，不是因為要負政治責任，「而是他當時的滿意度只剩將近1成」。

九合一選舉落幕，民進黨非但未能重現2020年黨主席蔡英文連任總統時的817萬票光榮，執政縣市更一口氣倒退到「4+1」，僅力保南部的屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣大本營以及澎湖縣。苦心打下的桃園市、基隆市、新竹市等地，也遭國民黨奪回。

針對蘇貞昌口頭請辭獲慰留，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，蘇貞昌不如2014年請辭下台的江宜樺；還痛批蔡英文才是民進黨此次挫敗的最大戰犯，已被民意教訓，卻仍想著鞏固自身權位，「現在的民進黨已經不是當年的民進黨了」。

2014年初爆發太陽花學運，重創國民黨聲勢，導致接續在年底登場的九合一大選讓民進黨搶得反攻機會。而當時身為行政院長的江宜樺，在學運期間下令警方驅離佔領立法院的學生，引爆世代衝突，重創當時的政府形象，最終在選舉結束不久後，於12月請辭下台。

針對近來又有質疑蘇貞昌戀棧的耳語，政壇人士說，當年江宜樺下台，滿意度只剩下15.6%，不滿意度高達66%；時任總統的馬英九，滿意度是更低的14.4%、不滿意度高達73.6%。相比現在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌滿意度都還維持近5成的狀況，完全不同。