民進黨敗選組檢討小組　羅致政提3方向：別在空中樓閣寫報告

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨在九合一大選慘敗，選後首場中常會將在30日下午登場，除了推舉代理黨主席，也將討論成立「2022年大選檢討小組」一案，引發各界關注。擔任民進黨立法院黨團幹事長的英系立委羅致政今天上午受訪表示，民進黨檢討是有必要的，應循「由下而上」、「由外而內」、「用客觀數字進行客觀分析」3面向來檢討，不該在空中樓閣寫報告。

▲蔡英文日前為敗選向支持者鞠躬，並辭去黨主席職務。（資料照／記者李毓康攝）

羅致政說，檢討是有必要的，他主張應該循「由下而上」、「由外而內」、「用客觀數字進行客觀分析」3面向來檢討，首先，包括參選議員的基層、民進黨立法院黨團、地方黨部都可開檢討會，將結論送到中央黨部彙整，檢討必須接地氣、由下而上，大鳴大放都沒有關係，因為基層最了解，中央黨部也必須去了解，不該是「由上而下」在空中樓閣寫報告。

羅致政表示，其次，檢討應該「由外而內」，必須跳出同溫層，傾聽中間選民及年輕人的聲音，這才能幫民進黨好好診斷，否則關起門來檢討，對了解問題的真正原因意義不大。

最後，羅致政指出，這次檢討必須用客觀數字，進行客觀的分析，不要夾雜太多個人和派系的角度，舉例來說，民調到底準不準，如果不準的話，就不要再玩民調了。他回顧，他曾參與2012年選戰敗選檢討，針對這次選票的結構、選票的分析、選後的民意調查，甚至針對團體深度訪談調查，都必須以這些客觀的數字和資料，做更客觀的分析。