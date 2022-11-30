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民進黨九合一慘敗「修理了側翼」　他提救綠營方法：就是輸得更多

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲2022九合一大選民進黨慘敗。（圖／記者李毓康攝）

記者許凱彰／台北報導

2022九合一選舉民進黨大敗，北台灣基隆市、桃園市、新竹市全丟，只拿下南部5縣市，醫生沈政男在臉書上點出大敗主因外，還說，民進黨輸成這樣，卻只有黨主席下台而已，要拯救綠營，方法就是讓民進黨再輸更多，一輸再輸，才會有病識感。

沈政男28日晚間在自己臉書以「他們輸得還不夠多」作為開頭直言民進黨在九合一大選後的生態。他在文中說到，「民進黨輸成這樣，到現在就是黨主席下台而已，真的是讓人開了眼界」。

「他們黨內，有幾個人敢開砲？」沈政男表示，敢開砲，在過去，下場就是被綠營側翼攻擊，還好這次選舉結果狠狠修理了側翼，勢必讓他們收斂一點了。然而，在他們黨內，還是有辦法要你不敢胡亂放砲，而這，就是這次選舉大敗的主因。

沈政男直言，從頭到尾，他們黨內那一、二人，就不是真正相信民主的人，選舉對他們來說，就只是一種奪權的技術操作，那一、二人不知，底下的側翼也不知，才會選輸了就檢討選民，就崩潰，就大罵支持藍白的人沒水準。

沈政男在文中點出「拯救民進黨」的方法，就是只有讓他們一輸再輸，輸到自己懂得見笑，才可能真正看見自己的不足，也才會有病識感。他同時提到很多民進黨背後的網紅名嘴，對於政治的狂熱往往會讓人陷入妄想，很容易為眼前的問題找到足夠的理由，然後活在理由底下的同溫層中。最後他說，「我們會拯救你們出來，方法就是讓你們輸得更多。」

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民進黨綠營側翼沈政男2022九合一大選

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