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館長暴吼「蔡英文妳愧對陳之漢」　決裂民進黨：徹底感到噁心

▲館長大喊，「徹底對民進黨失望」。（圖／翻攝自YouTube／館長）

▲館長怒喊話總統。（圖／翻攝自YouTube／館長）

記者周亭瑋／綜合報導

「館長」陳之漢日前直播指控，民進黨後面就是黑道，且他當年受害的槍擊案，跟他們百分之一千有關係。此話一出，引起輿論炸鍋，除了刑事局、新北地檢署接連澄清，立委林靜儀也喊是不實訊息；此舉惹怒館長，氣得再開直播反擊「今天徹底對民進黨失望，徹底對民進黨感到噁心。」

館長稍早開直播，槓上林靜儀「妳要管請刨根溯源，去了解我這些案情，不要因為你民進黨我最近在罵，然後你民進黨要法務部擬這個公文出來黑我，選舉選完了啦，我可以不給妳這個面子，我今天也不會讓這事情不了了之，尤其是危及到我生命的事情。」

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館長怒道，在槍擊案後，總統蔡英文有來探望他，並承諾要繼續向上查，「我說總統，妳只抓下面的，請妳幫我們查，到底是誰付錢給黑幫，開槍打我的，到底是誰、為了什麼原因要殺館長？」

▲館長大喊，「徹底對民進黨失望」。（圖／翻攝自YouTube／館長）

▲館長大喊，「徹底對民進黨失望」。（圖／翻攝自YouTube／館長）

他接著激動道，「總統答應持續調查，絕不放棄，林靜儀妳在打總統的臉嗎？館長有證有據，有時間、有時序，今天司法部門就PO了這紙公文，想抹黑館長，我今天徹底對民進黨失望，徹底對民進黨感到噁心」、「蔡英文妳愧對陳之漢這個人」。

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