ET民調／2024爭霸開打！賴清德、陳建仁勝算曝　藍營非郭台銘、侯友宜不可

▲陳建仁、賴清德被視為民進黨下一階段的總統人選。（圖／合成圖，林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉民進黨以大敗收場，也牽動到2024年總統選戰的布局。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，民進黨若在2024年總統選舉派副總統賴清德出戰，對上目前檯面上非綠陣營可能的競逐人選，包括新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘等，只有在「賴柯韓」的組合中可以勝出，不論「賴柯郭」或「賴柯朱」的組合，都是些微落後但呈膠著狀態，而「賴侯柯」的組合則是侯友宜領先。

而若民進黨人選換成前副總統陳建仁，民進黨的戰況則更加慘烈，對上同樣的對手群，討不到任何便宜，全面潰敗。有趣的是，綜合賴清德、陳建仁的民調狀況，國民黨若要勝選只有2條路，推派侯友宜、抑或是與郭台銘策略合作。

地方選舉挫敗民進黨 侯友宜支持度無人能敵

為了解現階段台灣民眾對於2024年總統人選的看法，《ETtoday新聞雲》於11月27日至28日針對18歲以上民眾進行「2024總統選舉人選調查」，回收有效樣本數1,108份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.94%。

調查結果顯示，若民進黨派出賴清德參選，對上民眾黨的柯文哲、國民黨的侯友宜，3人對決情況下，侯友宜以35.4%的支持度，微幅領先賴清德的29.4%，差距6個百分點。若國民黨陣營轉為郭台銘，郭取得支持度32.0%竄升到領先，賴清德支持度則是31.7%，2人差距僅0.3個百分點，選情相當膠著。

而若國民黨的對手為朱立倫時，柯文哲支持度上升到36.1%、居首位，賴清德則以支持度34.7%屈居第2，朱立倫則僅拿到12.1%的支持度，選戰轉為柯、賴膠著。若國民黨對手換成韓國瑜，賴清德則以33.1%的支持度，是本次多種排列中唯一勝出的組合，微幅領先柯文哲的27.7%，差距5.4個百分點。

前後任副總統比一比 賴清德勝算高過陳建仁

至於民進黨的出戰人選換為陳建仁的話，戰況則是更加艱難。若陳建仁對上柯文哲、侯友宜，侯取得39.1%支持度、柯的支持度則為25.0%，陳則以21.9%支持度墊底，且侯與第2名的柯之間差距達14.1個百分點，相當懸殊。若換成郭台銘，則郭取得支持度38%位居領先，柯的支持度則是24%，陳取得22.7%的支持度，但仍居末位。

但若國民黨的對手為朱立倫時，柯文哲同樣竄升到第一，取得37.4%的支持度，陳建仁則以27.2%支持度屈居第2，落後柯10.2個百分點，朱則僅拿到15.5%的支持度。而若對手換成韓國瑜，柯的支持度下滑到30.7%，但仍居首位，陳的支持度則同樣持平盤的27.2%，但差距縮小到3.5個百分點，韓國瑜支持度則有26.2%，與陳的差距只有1個百分點。

另外，本次民調也把即將卸任的桃園市長鄭文燦納入。若鄭文燦對上侯友宜、柯文哲，則侯友宜取得39.7%支持度、柯文哲支持度25.1%，鄭的支持度僅22.6%，落居第3，侯領先柯達14.6個百分點。若換成郭台銘，則郭取得支持度39.7%的支持度，柯的支持度則來到24.5%，鄭的支持度進一步下滑到20.6%，仍居末位。

但若國民黨的對手為朱立倫時，柯文哲竄升到第一，取得37.8%的支持度，鄭文燦則以24.3%的支持度屈居第2，落後柯13.5個百分點，朱則僅拿到16.7%的支持度。而若對手換成韓國瑜，柯的支持度下滑到30.5%，但仍居首位，韓則取得25.9%支持度，鄭則以25.7%的支持度與韓在2、3名糾纏。