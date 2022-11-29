　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

館長直播大暴怒！刑事局「已偵結」　民進黨秒轉彎：全力支持偵辦

▲▼館長直播開罵。（圖／館長惡名昭彰YouTube直播）

▲館長直播開罵刑事局、民進黨。（圖／館長惡名昭彰YouTube直播）

記者許凱彰／台北報導

網紅館長陳之漢在近日再次提到2年前的槍擊案，直言「館長案子不能辦、真的不能辦，上面都壓住了不給辦！」對此刑事局在29日下午嚴正駁斥，此說法非事實，警方強調辦案全依證據程序，也點出該案已偵結起訴。不過民主進步黨粉專在晚間8點30分許秒發文轉彎，「全力支持檢警偵辦」，讓線上直播的館長相當傻眼。

▲▼館長在直播中開罵。（圖／館長惡名昭彰YouTube直播）

▲刑事局下午澄清逮11人、槍手判刑，館長直播開罵：背後首腦呢？（圖／館長惡名昭彰YouTube直播）

館長陳之漢先是在直播中暴怒表示「民進黨背後都是黑道」，還提及2年前自己經歷的槍擊事件，事件主腦都沒抓到、只抓了2名小弟，刑事局卻悄悄「河蟹」。館長在直播中開罵後，刑事局29日下午嚴正駁斥館長的說法，發文說到，警方強調辦案全依證據程序，絕對不會手軟，館長槍擊案件不僅逮捕竹聯幫寶和會所屬成員多人，並多數遭起訴、判刑。

刑事局接著點出該案已偵結起訴「裁判書查詢」網站均可查詢，警方反駁館長言論，點名陳之漢身為公眾人物，不該以自身影響力做出不實判斷、扭曲事實、以訛傳訛做出不良示範。在刑事局所發布的消息後，讓館長在各大新聞粉專飽受批評，對此，館長與其律師黃國昌都相當不解。

▲▼民進黨回應館長事件。（圖／民主進步黨粉專）

▲民進黨回應館長事件，跟刑事局發文的內容有出入。（圖／民主進步黨粉專）

值得一提的是，刑事局才說「該案已偵結」，民主進步黨粉專在晚間8點30分許卻發文表示，「民進黨全力支持檢警偵辦追查，勿枉勿縱！」先是解釋館長近日在直播說的「民進黨背後都是黑道」、「民進黨與館長遭槍擊案」等語，絕非事實，也不可能有這個動機，最後民進黨針對館長槍擊事件提到，「民進黨再次呼籲檢警積極偵辦，讓真相早日水落石出！」

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／「抗癌天使」湯佩姿病逝！得年24歲　最後一封信曝光
史上最慘MAMA！韓網列3點吐槽　粉絲氣瘋
館長直播大暴怒！刑事局「已偵結」　民進黨秒轉彎：支持偵辦
10症狀＝體內毒素太多！醫：確診後想排毒「吃1類食物」最好
新北斑馬線「真的有斑馬」！4.6萬人見畫面笑了
國3追撞大貨車！遊覽車「擋風玻璃」全毀　23乘客被送走
世足爆紅「奶機妹」又來了！重現經典雙乳夾機
鳳梨「考慮改名參選」！　已想好17字新名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林貨車逆向購物對撞大7　司機「前空翻」慘拋出車外

館長直播大暴怒！刑事局「已偵結」　民進黨秒轉彎：全力支持偵辦

高雄19歲男換車道「擦撞翻車」！2人受困哀嚎：快不能呼吸很難受

宜蘭男太平山山毛櫸步道踏青突昏迷　山友CPR＋直升機搶救

快訊／國3追撞大貨車！遊覽車「擋風玻璃」全毀　23乘客被送走

麻將協會暗營「博弈換錢」16人栽了　警赫見19歲男對決72歲賭客

快訊／高雄嚴重事故！轎車「四輪朝天」扭曲半毀　2人受困車中

「足控」勒斃馬國女大生！曾搜「孩子成手下亡魂」...疑模仿殺人魔

蔡英文「論文門」案現轉折　1984年LSE博士論文原本...明現身法庭

快訊／3天前才連任！石門里長自撞電線桿...車頭全毀　送醫不治

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

看到爸回家歐告嗨翻天 父子比跳高變身彈簧狗

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

雲林貨車逆向購物對撞大7　司機「前空翻」慘拋出車外

館長直播大暴怒！刑事局「已偵結」　民進黨秒轉彎：全力支持偵辦

高雄19歲男換車道「擦撞翻車」！2人受困哀嚎：快不能呼吸很難受

宜蘭男太平山山毛櫸步道踏青突昏迷　山友CPR＋直升機搶救

快訊／國3追撞大貨車！遊覽車「擋風玻璃」全毀　23乘客被送走

麻將協會暗營「博弈換錢」16人栽了　警赫見19歲男對決72歲賭客

快訊／高雄嚴重事故！轎車「四輪朝天」扭曲半毀　2人受困車中

「足控」勒斃馬國女大生！曾搜「孩子成手下亡魂」...疑模仿殺人魔

蔡英文「論文門」案現轉折　1984年LSE博士論文原本...明現身法庭

快訊／3天前才連任！石門里長自撞電線桿...車頭全毀　送醫不治

入冬最強冷來了！冰雨變天「一夜急凍10°C」　彭啟明：溫度崩盤

布袋婦人臨櫃領50萬喪葬費　警方通知女兒到場苦勸阻詐

微電車11／30起正式掛牌　桃園監理站提供「到點服務」

陽光刺眼煞車不及　小客車誤闖平交道撞上森鐵工程車

快訊／「抗癌天使」湯佩姿病逝！得年24歲　最後一封信曝光

中原大學國際排名獲肯定　理工領域勇奪私校第一

故宮南院「藝術方舟」　探索環境與藝術群生之美

路透社：美國考慮供烏克蘭「射程150公里」火箭彈　擾亂俄國後方

疫後首發台灣經貿訪問團　首站插旗吉隆坡商機上看1500萬美元

上街舉白紙會被驅趕！大陸機智男「紙上寫7字」　警也拿他沒辦法

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

社會熱門新聞

即／石門里長自撞電線桿不治

傳「投票數38萬開43萬票」假訊息　4人到案

即／高雄轎車「四輪朝天」半毀　2人受困

劉雨柔健身房遭偷拍案　負責人獲緩刑定讞

高雄女挨撞「空中轉體360」　重摔驚悚畫面曝光

快訊／國3追撞大貨車！遊覽車擋風玻璃全毀

蔡英文「論文門」案現轉折　1984年LSE博士論文原本將首度現身法庭

曾格爾傳訊不然你養我！人夫認了有滾床

即／台中西屯36歲男11樓墜下死亡

即／高雄流行音樂中心碼頭　驚見紅衣女浮屍

「跟前任去過」惹爆男友！遭剝光淪性奴10天

館長嗆「遭槍擊上面壓住不給辦」！刑事局駁斥

小心了！高雄一口氣新增「16處科技執法」

玩偶抱枕遮眼勒斃女大生　成魔之路曝

更多熱門

相關新聞

民進黨澄清已抓槍擊館長兇手　黃國昌批可笑：2年有起訴哪一位老大？

民進黨澄清已抓槍擊館長兇手　黃國昌批可笑：2年有起訴哪一位老大？

針對館長陳之漢近日於直播影射民進黨背後都是黑道一事，甚至與館長遭槍擊案有關的說法，對此，民進黨出面澄清，關係人已遭判刑，所謂蔡英文總統涉入黑道與館長遭槍擊案的說法絕非事實。對此，前立委黃國昌29日批可笑，「我就問：兩年過去了，起訴了哪一位老大？拿一堆小弟被判刑來說嘴，不是很可笑嗎？」

館長暴吼「蔡英文妳愧對我」　決裂民進黨：感到噁心

館長暴吼「蔡英文妳愧對我」　決裂民進黨：感到噁心

陳時中為什麼會輸？　周玉蔻提3疑問網熱議

陳時中為什麼會輸？　周玉蔻提3疑問網熱議

館長怒槓林靜儀「搞清楚再洗地」　加碼點名1人

館長怒槓林靜儀「搞清楚再洗地」　加碼點名1人

挺高虹安社團變「罷免高虹安」帶風向？　民進黨：已具名檢舉

挺高虹安社團變「罷免高虹安」帶風向？　民進黨：已具名檢舉

關鍵字：

館長民進黨黃國昌刑事局

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

高雄「這個里」3個月內又要重選里長

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

快訊／海裕芬生了！

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

爸洗完澡顧滑手機　「逗貓棒」GG

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

神操作！才花200元猜中2場賽事　彩迷抱走112萬

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面