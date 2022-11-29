館長直播大暴怒！刑事局「已偵結」　民進黨秒轉彎：全力支持偵辦

▲館長直播開罵刑事局、民進黨。（圖／館長惡名昭彰YouTube直播）

記者許凱彰／台北報導

網紅館長陳之漢在近日再次提到2年前的槍擊案，直言「館長案子不能辦、真的不能辦，上面都壓住了不給辦！」對此刑事局在29日下午嚴正駁斥，此說法非事實，警方強調辦案全依證據程序，也點出該案已偵結起訴。不過民主進步黨粉專在晚間8點30分許秒發文轉彎，「全力支持檢警偵辦」，讓線上直播的館長相當傻眼。

▲刑事局下午澄清逮11人、槍手判刑，館長直播開罵：背後首腦呢？（圖／館長惡名昭彰YouTube直播）

館長陳之漢先是在直播中暴怒表示「民進黨背後都是黑道」，還提及2年前自己經歷的槍擊事件，事件主腦都沒抓到、只抓了2名小弟，刑事局卻悄悄「河蟹」。館長在直播中開罵後，刑事局29日下午嚴正駁斥館長的說法，發文說到，警方強調辦案全依證據程序，絕對不會手軟，館長槍擊案件不僅逮捕竹聯幫寶和會所屬成員多人，並多數遭起訴、判刑。

刑事局接著點出該案已偵結起訴「裁判書查詢」網站均可查詢，警方反駁館長言論，點名陳之漢身為公眾人物，不該以自身影響力做出不實判斷、扭曲事實、以訛傳訛做出不良示範。在刑事局所發布的消息後，讓館長在各大新聞粉專飽受批評，對此，館長與其律師黃國昌都相當不解。

▲民進黨回應館長事件，跟刑事局發文的內容有出入。（圖／民主進步黨粉專）

值得一提的是，刑事局才說「該案已偵結」，民主進步黨粉專在晚間8點30分許卻發文表示，「民進黨全力支持檢警偵辦追查，勿枉勿縱！」先是解釋館長近日在直播說的「民進黨背後都是黑道」、「民進黨與館長遭槍擊案」等語，絕非事實，也不可能有這個動機，最後民進黨針對館長槍擊事件提到，「民進黨再次呼籲檢警積極偵辦，讓真相早日水落石出！」