民進黨澄清已抓槍擊館長兇手　黃國昌批可笑：2年有起訴哪一位老大？

▲前立委黃國昌。（資料照／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對館長陳之漢近日於直播影射民進黨背後都是黑道一事，甚至與館長遭槍擊案有關的說法，對此，民進黨出面澄清，關係人已遭判刑，所謂蔡英文總統涉入黑道與館長遭槍擊案的說法絕非事實。對此，前立委黃國昌29日批可笑，「我就問：兩年過去了，起訴了哪一位老大？拿一堆小弟被判刑來說嘴，不是很可笑嗎？」

對於館長事件，民進黨發言人黃世杰29日表示，根據檢警偵辦進度，涉嫌館長槍擊案的關係人，皆已於二審分別受到司法判刑，館長在判決出爐後，也曾發文感謝檢警協助。

黃世杰指出，蔡英文和民進黨絕對不可能也沒有理由去涉入館長遭槍擊案一事，我們可以理解館長身為受害者的心情，也跟館長一樣期望司法能將犯人繩之以法。但對於特定說法指控民進黨背後相關人士都是黑道甚至涉入館長遭槍擊案一事，民進黨要再次重申此並非事實，相關被指涉的人士也都已對外澄清說明，盼外界詳查與釐清事實。

黃世杰強調，民進黨全力支持檢警偵辦追查，若有新的證據，也呼籲檢警應積極偵辦並讓真相早日水落石出。民進黨也要再次呼籲，民進黨對於治安事件與黑道涉入絕對是嚴肅看待，更不允許黑道入黨，民進黨也針對相關入黨審查機制也有建立查詢機制，以作為防弊之用。

黃國昌表示，民進黨政府說辦暴力黑幫寶和會，辦得很認真，「我就問：兩年過去了，起訴了哪一位老大？拿一堆小弟被判刑來說嘴，不是很可笑嗎？」

黃國昌批評，設身處地站在被害人立場想想：真正的兇手迄今沒有捉到，看到的反而是寶和會的大哥很罩，「還可以請陳明文幫忙讓大哥派人去監獄看寶和會其他買兇殺人的槍手處理安家費，任何人都無法接受吧！」