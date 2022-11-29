里長候選人送200元毛毯「賄選還凍蒜」　中檢起訴將提當選無效

▲台中市霧峰區丁台里里長候選人施豐碧涉嫌贈送價值200元毛毯禮盒賄選，結果真的當選里長，仍被檢方依照選罷法起訴，並將提出當選無效。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區丁台里里長候選人施豐碧，以810票贏過736票的另名候選人洪耀南當選里長。但施豐碧先前在擔任社區發展協會理事長時，贈送價值200元的「高級毛毯」涉嫌賄選，今（29）日被檢方依照違反《選罷法》起訴，並研擬提出當選無效。

▲施豐碧在這次選舉仍以810票擊退獲得736票的現任里長洪耀南。（圖／翻攝自選舉公報）



檢方在9月接獲情資，施豐碧利用重陽節機會，以社區發展協會名義贈送里民「敬老禮品」，內容物則是價值200元的「高級毛毯」，趁贈送之時稱自己要選里長，尋求里民支持。11月18日檢警見時機成熟，持搜索票搜索，傳喚施豐碧在內等28名幹部、選民，查扣18盒毛毯證物，檢方訊後認為施豐碧與黃姓幹部涉嫌重大，分別以5萬、2萬元交保。

▲檢方查扣價值200元的毛毯禮盒共18盒。（圖／記者許權毅翻攝）

施豐碧未受到賄選影響，最終順利以52.39％得票率、810票，些微差距贏過對手洪耀南的736票。

台中地檢署檢察官認定施豐碧違反《選罷法》第99條投票行賄罪，今日將他起訴，並提出當選無效之訴。檢方補充，只要是涉嫌賄選的案件，若當事人當選，檢方均會盤點，依規定在30日提出當選無效。