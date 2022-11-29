陳其邁勤跑原鄉鬆動「藍營鐵票倉」　原民區得票數翻倍創新高

▲勤跑原鄉鬆動「藍營鐵票倉」，陳其邁原民區得票數翻倍創新高。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2022高雄市長選舉，陳其邁以76萬6147票贏得市長連任，在投票率低迷的情況，也拿下近6成得票率。在2年前補選上任後，陳其邁也積極經營原鄉，三個原鄉地區總得票率，相較2018年市長選舉成長將近3成，其中在今年全國投票率最高的高雄市茂林區，以往被認為是高雄原鄉區最深藍的地盤，這次得票率同步創新高，從2018年的7.7%，5倍成長至37.5%。

兩年前，陳其邁以67萬1,804票贏得高雄市長補選，以「兩年拚四年」作為拚市政口號，上任後積極經營藍營鐵票倉「原鄉區」茂林區、那瑪夏區及桃源區。

▲▼陳其邁原民區得票數翻倍創新高。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁短短兩年內勤跑山上高達13次以上，為歷屆至原鄉地區最多次的市長，歷經87水災、明霸克露橋斷，協助族人民生物資運補，造橋通路，也在第一時間搭乘直升機至災區探望族人，讓族人深受感動，表示有被市長誠意感動。

陳其邁重視族語扎根及原民人才培育，首推高雄市原住民族語認證考試獎勵金、提高全國原住民族運動會代表隊選手獎勵金、創辦高雄市原住民族運動會等，透過行動及政績贏得族人信賴，以76萬6147票當選連任第四屆高雄市長選舉。

今年選舉，三個原鄉地區總得票率相較2018年市長選舉成長將近3成，其中在今年全國投票率最高的高雄市茂林區，以往被認為高雄原鄉區最深藍的地盤，陳其邁得票率同步創新高，從2018年的7.7%，5倍成長至37.5%。

事實上，原住民族地區長年被視為藍營鐵票倉，每次選戰都組織動員，穩固國民黨山區寶座。這次陳其邁市長選舉雖然尚未拿下原民區版圖，但能在短短兩年內撼動各區後援會成立，展現行動力，並且衝高票翻倍，已掀起部落政治轉型的契機。

加上國民黨推派的葛珮瑩、林榮昊挑戰市議員雙雙落敗，而當選的茂林區市議員范織欽、桃源區市議員高忠德被視為無黨偏綠，而那瑪夏區無黨的市議員陳幸富也與陳其邁市長友好。

同時，那瑪夏區長也由陳其邁推派代理的孔賢傑勝選，茂林區及桃源區區長當選人駱韋志、杜司偉都為無黨新人新氣象，因此，此次九合一選戰的高雄原鄉整體看來，民進黨氣勢非凡。

▲▼陳其邁勤跑原鄉鬆動「藍營鐵票倉」。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市原民會主委阿布斯表示，這次原鄉對邁市長的支持，實在感動，並且是三個原鄉票數同步翻倍攀升，其中那瑪夏區得票率突破四成，茂林區也較2018年得票率成長了三成，見證了市長短短兩年很受族人肯定，最重要的進步是，部落已經不再有政黨束縛，年輕人重視自己的民主實踐，投票率極高，可見原住民對家鄉政治熱度很高。

那瑪夏區邁進後援會會長阿布娪也表示，市長上任兩年多來，只要有機會上山，他總會近距離貼近傾聽地方農民及族人心聲，並對部落的農業、產業及文化復振的資源支持，原鄉族人被市長的誠意及行動感動，並在這次市長選舉過程中自發性組成有史以來的第一個市長原鄉後援會，希望可以跟市長在接下來四年裡繼續打拼，並讓原鄉可以和高雄起飛，成為市長在原鄉地區最強大的後盾。