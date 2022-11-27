誰接代理黨主席？陳其邁「尊重黨內機制」：選輸從欣賞對手開始

▲高雄市長陳其邁成功連任，今日展開一天謝票行程。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

九合一大選落幕，民進黨在此役中大敗，而高雄市長陳其邁以76萬6147票大勝對手柯志恩23萬票，傳聞可能被推舉為代理黨主席。陳其邁今(27日)展開為期一天的謝票行程，受訪時也親自回應此事。

此次選舉結果民進黨全面崩盤，除了指標縣市台北市吞敗，全台拿下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣等5縣市，其中台南和屏東更是贏的超驚險。

▲高雄市長陳其邁發表勝選談話。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市長陳其邁昨晚於競選總部發表談話時，臉色不見勝選的笑容，除了感謝和對手柯志恩來了一場君子之爭外，他也呼籲總統蔡英文要穩定這局，持續領導民進黨改革，「輸了要檢討，才能重新贏回人民的信任」。不過蔡英文隨後宣布請辭黨主席。

據指出，目前擔任當然中常委的桃園市長鄭文燦此次輔選失利，台南市長黃偉哲票數與對手拉鋸，驚險連任，而高雄市長陳其邁以超過23萬票差距輾壓對手，政治能量未因民進黨選情崩盤被削弱，是最有可能被推舉為代理黨主席者。

▲陳其邁今日展開一天謝票行程。（圖／記者陳宏瑞攝）

陳其邁今日展開一整天的謝票活動，受訪時表示「選輸，我也有經驗」，他指出，自己在政治工作有超過30年的時間，選輸應是從檢討自己開始，不要指責別人；再來，選輸就是要面對問題，從欣賞對手開始。

至於是否可能接任代理黨主席？陳其邁表示，代理黨主是由中常委互推，尊重黨內機制來進行，他想，代理黨主席最重要的工作，按照民進黨過去慣例和制度，就是銜接黨務，儘速讓新的黨主席產生。