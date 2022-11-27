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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

掃街曾吐真心話「去了了」　柯志恩在「這一區」沒輸！贏邁228票

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩先前於大旗美地區掃街時，疑似沒關麥克風，驚吐真心話「20年沒執政，攏去了了」。不過昨晚開票結果揭曉，全市38區中，藍營唯一在美濃區贏過對手陳其邁，獲得最高得票率。柯志恩今日受訪時表示：「我們果然沒有『去了了』，好像都回來了。」

柯志恩14日晚間在大旗美地區進行車隊掃街拜票，期間與國民黨立委江啟臣談藍營選情，江啟臣回憶起過往，突然說了一句「這裡（美濃）以前都藍的餒！」柯志恩一聽搖頭感慨「現在全部都……」，隨後停頓幾秒後表示「所以你看要怎麼辦？真的是……這是以前最藍的地方，現在這樣……。」，「（以前）原住民也都是藍的，現在也都不行了，20年沒有執政，都去了了（台語）……」。

當時，柯志恩承認，她說的是事實，這是國民黨要深自檢討的。

▲▼柯志恩掃街直播忘關麥克風　驚吐真心話「20年沒執政攏去了了矣」。（圖／翻攝自臉書／柯志恩）

▲柯志恩掃街直播忘關麥克風，驚吐真心話「20年沒執政攏去了了矣」。（圖／翻攝自臉書／柯志恩）

不過昨晚開票結果出爐，柯志恩雖大輸陳其邁23萬票，但分析高雄市38個行政區當中，國民黨在美濃區卻獲1萬322票最高票，得票率49.53%，是唯一一個行政區有贏過民進黨，而對手陳其邁在此區則獲1萬94票，得票率48.44%。

柯志恩今日受訪時表示：「我們果然沒有『去了了』，好像都回來了。」柯說，對於原民區，還有客家庄的經營，國民黨要持續的加把勁，但是其他選票的分布，有非常大的可以努力的空間。

▲柯志恩曾與大旗美地區掃街喊「去了了」，結果在美濃區卻是唯一贏過陳其邁。（圖／翻攝自中選會網站）

▲柯志恩曾與大旗美地區掃街喊「去了了」，結果在美濃區卻是唯一贏過陳其邁。（圖／翻攝自中選會網站）

柯志恩強調，她向來非常的重視數字，未來會用更細緻的分析方法，看哪些的地方落差很大，然後來定立未來，不管是明年的立委選戰，或是未來4年的市長選戰，勢必對落後比較多的區域裡面，一定要持續性的經營，跟加深、加點、聯線方面的處理。

有趣的是，雖說在美濃區獲票數不如柯志恩多，但是陳其邁今日謝票行程首站就安排在美濃區。陳其邁說：「我們今天主要謝票的行程規劃，早上是在原縣區，下午是在市區，希望一天能夠趕快把我們的工作完成，因為明天就恢復上班的日子。主要也要感謝包括原縣區很多市民朋友的支持，所以我也選擇從美濃開始。」

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