柯志恩選完心情輕鬆　喊話陳其邁若接黨主席「蠟燭兩頭燒」

▲柯志恩今日展開謝票行程，會前接受聯訪。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

九合一大選落幕，民進黨在此役中大敗，唯有高雄市長陳其邁以76萬6147票大勝對手柯志恩23萬票，傳聞可能被推舉為代理黨主席。柯志恩27日受訪時被問及此事，認為陳其邁勢必蠟燭兩頭燒，不過她當然尊重，畢竟是民進黨的家務事；至於她未能當選，雖然心情有些沉重，不過議員的盤有守住，所以感到非常輕鬆。

陳其邁昨晚於競選總部發表談話時，臉色不見勝選的笑容，除了感謝和對手柯志恩來了一場君子之爭外，他也呼籲總統蔡英文要穩定這局，持續領導民進黨改革，「輸了要檢討，才能重新贏回人民的信任」。不過蔡英文隨後宣布請辭黨主席，而消息指出，陳其邁以超過23萬票差距輾壓對手，是最有可能被推舉為代理黨主席者。

▲傳聞陳其邁可能被推舉為代理黨主席。（圖／記者許宥孺攝）

柯志恩今日於謝票行程中受訪，被問及此事的看法，她表示：「我覺得陳市長可能要面臨一個新的任期，又接這個黨主席，他勢必要兩頭燒。那我想，他會做好時間的管理，還是把時間放在高雄市政，對於接任民進黨的黨主席，我們當然就是尊重，畢竟這是民進黨的家務事。」

柯志恩認為，民進黨需要徹底的去檢討，不過由於這次的選票大敗，應該會迎來史上更一次的謙卑的一個政黨，因為對我們來說，這個選票就是會告訴執政黨，人心所要的是什麼。那很顯然，在過去這2年當中，民進黨獲得總統大選之後，沒有謙卑的好好傾聽民意，這是給執政黨非常大的一個警訊。

▲柯志恩昨晚宣布敗選哽咽發言。（圖／記者賴文萱攝）

而此役，國民黨雖未能手奪得市長寶座，不過議員選情卻有守住基本盤。事實上，地方人士先前預估，國民黨這次大概只會剩下27、28席，相比2018年選舉，國民黨獲得33席，這次恐會下滑不少。昨晚選舉結果出爐，國民黨獲29席、民進黨27席，無黨及其他小黨則有9席，雙方都未能讓議會過半。

對此，柯志恩表示，雖然落敗，心情是有些沉重，但有看到新的契機，所以目前為止非常的輕鬆，因為議員的盤大概有守住，有29席當選，她覺得這是比大家所預期的還要好的，「大體來說，我們現在就是穩定的往前進。」