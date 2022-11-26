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分析／緊拚市政市民看到了！陳其邁76萬票連任　沒衝出百萬票原因曝

▲高雄市長陳其邁發表勝選談話。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳其邁緊緊緊拚市政獲市民肯定，76萬票連任成功。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選正式落幕！主打2年拚4年，再拚4年口號的民進黨候選人陳其邁，這次以76萬餘票成功競選連任高雄市長，結果不出外界意料，但因為今年高雄選情實在太冷，卻也沒能衝出原先設定的百萬票。而國民黨高雄市長候選人柯志恩空降戰場，一肩挑起最艱困選區重任，在高雄拚了4、5個月最後奪下52萬餘票，雖然期盼再創2次奇蹟夢碎，但已盡最大全力縮減雙方間的差距。

今年高雄市是國民黨柯志恩與民進黨陳其邁之間的戰場，這次高雄投票權人數為228萬2623人，但投票率僅58％，遠低於上屆的逾7成。根據中選會公布的最終結果，陳其邁奪下76萬6147票，得票率58.10%，提前宣布連任成功；柯志恩則拿下52萬9,607萬票，得票率40.16%，挑戰高雄2次奇蹟夢碎。

▲▼陳其邁步出競總上台談話，支持者情緒激動。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼陳其邁競選總部開票現場，支持者情緒激動。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼陳其邁步出競總上台談話，支持者情緒激動。（圖／記者許宥孺攝）

事實上，陳其邁在2年多前的補選一戰奪下勝利後，成功坐上失而復得的市長寶座，這也讓他立志一定要緊緊緊！2年拚4年。而他一路以來的市政表現，獲得市民肯定，也讓他在這次選舉保有相當的優勢，果不其然，在這次拿下76萬票，成功競選連任，繼續為高雄再拚4年。

然而，原先陳其邁陣營力拼想衝出全台縣市長最高票的百萬票目標，卻也未能達成。地方人士分析，與這次選情冷、中間選民及投票率低有很大關係。

▲高雄市長陳其邁發表勝選談話。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳其邁成功連任，顯見市政好表現，市民都感受到了。（圖／記者許宥孺攝）

回顧近來高雄市選戰投票率，2018年陳其邁、韓國瑜的藍綠激戰，投票率有73.54%；2020年罷免韓國瑜時的投票率為42.14％，而2020年市長補選時，投票率41.83％。這回選戰投票率僅58％，地方人士認為，高雄人歷經罷韓、補選多次選舉，顯見已對選戰疲態，再加上國民黨選擇以空降方式，徵召在高雄沒有相當知名度的柯志恩參戰，陳其邁被認為選情太穩，也因此催不出票來。

事實上，國民黨面對這次高雄艱困的選戰，沒能再有「韓國瑜2號」能創造「韓流奇蹟」的人物，選擇派出出身屏東的柯志恩迎戰，打從一開始地方人士就並不看好。柯志恩過去也曾坦言，自己的知名度以全國性來看，在國民黨裡面已經可以算是前面的了，但到了高雄就不是如此，「選情的艱困是比原來想像中還要艱困」。

▲▼柯志恩哽咽發言。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯志恩哽咽發表敗選心聲，但認為國民黨議員的盤守得還可以。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯志恩哽咽發言。（圖／記者賴文萱攝）

不過，對比這次選戰結果，柯志恩空降高雄後，勤跑4、5個月拿下52萬餘票，與陳其邁之間的差距，相較過去曝光的民調而言，已是盡了最大全力。她在今晚宣布敗選後，受訪時也說，高雄這四年來，承受了罷韓、補選、還有公投等等，比起跟屏東、台南或其他縣市，其實更加的艱困，因為要背負非常多其他縣市所沒有的這些經歷。

但柯志恩認為，其實國民黨議員的盤應該守得還可以，她盡量讓大家能夠再一次看到高雄，也好好的讓高雄人看到自己的誠意跟認真，她想這是她下來最大的一個目標，如果以這個目標來看，她是達到了。另外，她也強調，她一定會蹲點在高雄，不會離開，國民黨一定要好好的扎根經營，未來一定會有她的角色存在。

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