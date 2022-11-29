雲林縣議員周秀月115票之差連任失敗...將驗票提告　對手說話了

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一選舉，雲林縣議員第一選區力拼連任的候選人周秀月26日開票晚間剩最後一個投開所還沒開完，服務處及傳出恭賀當選響炮聲，縣府及議會人員前往貼紅榜祝賀，但未料，最後一櫃票箱點完卻以115票落選輸給陳芳盈，並聲明將提當選無效之訴，要求重新驗票。陳芳盈今受訪表示「尊重對手做法」。

▲雲林縣議員以115票之差落選，對於開票過程有疑議，將提當選無效之訴、要求驗票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣議員第20屆選舉第一選區18人參選、應選10席（含2席婦女保障名額），開票過程中民進黨籍候選人周秀月與無黨籍候選人陳芳盈票數相當接近，拉鋸搶第10席，約11時許斗六最後一個開票所開完確定，周秀月得票5106票，陳芳盈5221票險勝。

▲雲林縣議員候選人陳芳盈今受訪表示尊重對手，也期待司法可以公平處此事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

回顧當日情況，周秀月受訪表示，開票當晚6、7點縣府、議會都到服務處來貼當選祝賀紅榜，結果到晚上10、11點多來電說沒有當選，隔天上午來將紅榜要回。周秀月說，當晚總選委會最後公布的票數幾乎每個候選人的票都增加，只有她的變少，質疑開票過程有瑕疵，票數不實且與第10名差距過小，這些爭議有需要釐清，跟律師研究後決定要提出當選無效之訴，要求驗票。

▲雲林縣議員周秀月出示開票當晚，雲林縣議會派員貼紅榜的照片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳芳盈今日上午受訪表示：「對於周女士將提訴訟的方向，我是相當尊重並也期待司法可以協助給予公平性，在心情上相當忐忑，開票當晚約9點多許多關心的朋友紛紛致電安慰，也有打氣鼓勵的，但我們等待中選會最後公告來做依據，一直到10點多才敢確定當選。」

雲林縣選舉委員會表示，斗六區到10點50分才公布議員當選名單，而周議員與陳芳盈票數一直都相當接近，開到時間較晚時，其他票數差距較大的候選人均自行推算，有把握當選的支持者紛紛施放鞭炮慶賀，因此疑似讓人誤會以為其也當選而前往貼紅榜祝賀，但到最後幾個票箱開出票數都是陳芳盈票數領先，到結束以多出115票勝選。

周議員如果要提當選無效之訴是她的權益，選委會表示尊重。法院受理當選無效之訴後才會啟動驗票程序，屆時選委會即配合法院進行驗票動作。

▲斗六市開票最後揭曉的505投開票所，開票數結果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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