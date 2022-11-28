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雲林縣議員梁銘忠大選隔天病逝　得票數引聯想...民俗專家解析

▲雲林現任縣議員梁銘忠於此次議員得票數5147，暗藏生命密碼「我已逝去」，與長期支持他的鄉親告別。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林現任縣議員梁銘忠於此次議員得票數5147暗藏生命密碼「我已逝去」，如同告別，除讓支持鄉親更多一分不捨，也與其為人忠義、負責的品行更增添肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者李政遠／雲林報導

第20屆雲林縣議員選舉在26日圓滿落幕，現任縣議員梁銘忠登記競選連任，以高票敗北，卻在隔日因多重器官衰竭與世長辭，享年56歲，消息曝光後地方紛紛表達哀悼。有民眾在中選會公告中發現，梁銘忠於此次議員得票數5147，暗藏生命密碼「我已逝去」，與長期支持他的鄉親告別。

雲林縣第四選區縣議員選舉，競選連任的梁銘忠拿下5147票，有鄉親發現得票數「5147」好像諧音的「我已逝去」相似，讓民眾產生聯想，是不是議員透過票數與鄉親告別，有民眾認為冥冥中自有定數，但也有人認為純屬巧合。

民俗專家李承玄表示，民間信仰習俗中，逝世的人會透過動物、昆蟲或一些靈異現象，暗示傳達祂想表達的懸念，讓家屬或親友解讀意會，得票數為支持民眾一票票投出來，最終所的票數與「我已逝去」諧音相似，應屬巧合，不必過度解讀。

梁銘忠在今年8月底時，傳出施打疫苗後身體不適、發燒不退，於中國醫藥大學附設醫院就醫並住院治療，一個多月後出院，疑因出院後勤跑基層拜票過於勞累，10月中旬身體不適前往台大雲林分院救治，惟因病情急速惡化、持續高燒，即轉往中醫藥附醫治療，最終因多重器官衰竭病逝。

梁銘忠平時為人海派，服務不分藍綠，深獲地方好評，即使是外縣市友人有事請託，均戮力親為、排解糾紛，深受全台黑白兩道敬重，現再傳出得票數暗藏生命密碼，除讓支持鄉親更多一分不捨，也與其為人忠義、負責的品行增添肯定。

▲雲林現任縣議員梁銘忠於此次議員得票數5147，暗藏生命密碼「我已逝去」，與長期支持他的鄉親告別。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林現任縣議員梁銘忠於此次議員得票數5147，暗藏生命密碼「我已逝去」，與長期支持他的鄉親告別。


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