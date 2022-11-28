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張麗善銷假上班首日　縣府百人齊聚喜迎「縣長好」

▲雲林縣長張麗善順利連任，今日上午縣府一級主管上百人聚集府前廣場共同迎接縣長張麗善銷假上班第一天，在齊喊縣長好的溫暖氛圍中贈上日頭花束。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善順利連任，縣府一級主管上百人聚集府前廣場送花恭賀。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一選舉落幕，雲林縣長張麗善順利連任，今（28）日上午雲林縣政府一級主管上百人聚集府前廣場共同迎接縣長張麗善銷假上班第一天，在齊喊縣長好的溫暖氛圍中贈上日頭花束，讓張麗善又驚又喜，幾度紅了眼匡，張麗善說，同仁用歡迎的心情給我溫暖與鼓勵相當溫暖，選戰結果是勝利但不是我個人的，而是縣府團隊的勝利。

張麗善表示，這四年來縣府團隊所有的努力，無論在交通建設、工程水利或在產業發展與社會福利及財政紀律的改善，都有相當卓著的表現，雲林縣政府發揮極致的團隊精神與獲獎連連，今天特別感謝團隊的努力，希望大家能夠保持這樣的熱情與續航力，繼續為所有鄉親來戮力，為雲林縣所有的建設加把勁讓雲林縣所有的建設被台灣看見，並實現2030前進雲林的理想目標。

▲雲林縣長張麗善順利連任，今日上午縣府一級主管上百人聚集府前廣場共同迎接縣長張麗善銷假上班第一天，在齊喊縣長好的溫暖氛圍中贈上日頭花束。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善說，選戰結果是勝利但不是我個人的，而是縣府團隊的勝利。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善指出，四年來整個縣政府的團隊在各個領域裡面，每位衛局處長所扮演的角色都非常稱職及盡心，甚至對於工作的熟悉度及掌控度都非常俐落，也非常熟悉，就算是新上任也不會有太大的異動，我還是整個人事佈局以業務推動為主要方向，整個人事佈局。

張麗善提到，本來的工務處要配合交通部成立「交通工務局」，這是中央特別希望縣市政府重視交通本身的所有道路品質的改善及交通路網的建置，這當中大致上我們會進行科室的調整，現在大概有的科室有的大概人力太少工作量太大，這方面我們在做適合調整。

▲雲林縣長張麗善順利連任，今日上午縣府一級主管上百人聚集府前廣場共同迎接縣長張麗善銷假上班第一天，在齊喊縣長好的溫暖氛圍中贈上日頭花束。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣府一級主管聚集府前廣場共同迎接縣長張麗善銷假上班第一天，齊喊縣長好。（圖／記者蔡佩旻攝）


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