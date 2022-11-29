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縣府上門貼賀當選紅榜　議員開心合照後「竟變成落選」！怒提驗票

▲▼大逆轉！貼紅榜又落選 雲林縣議員落選頭要求驗票。（圖／周秀月提供）

▲雲林縣政府、議會派人送紅榜，議員開心合照後「竟變成落選」，將提當選無效之訴。（圖／周秀月提供） 

記者趙蔡州／綜合報導

雲林縣議員周秀月本次選舉力拚連任，結果以115票之差落選，但她認為26日晚間7時許開票時，縣府及議會人員都到服務處貼紅榜祝賀，當時她還站在紅榜前開心合照，沒想到不久後又變成落選，讓她懷疑開票過程有瑕疵，決定提起當選無效之訴，要求重新驗票。

周秀月參選的雲林縣議員第1選區共有18人參選，應選10席中含2席婦女保障名額，開票過程中她與無黨籍候選人陳芳盈分別列在第10及11位，票數差距非常接近且互有領先，而選票直到26日深夜11時許才全部開出，她確定得票5106票、陳芳盈5221票，結果她以115票之差落選。

周秀月28日表示，當天她的總部有自行計票，她排名第10可以順利當選，只是因票數與第11名很接近，所以一直遲遲不敢宣布當選，直到縣府、議會人員26日晚間7時許相繼派人到她的服務處貼紅榜祝賀，才趕緊對外宣布當選的好消息，不料2個小時後卻突然翻盤落選。

周秀月說，收到縣府、議會紅榜時，她與家人、競選團隊成員都非常高興，她還站在紅榜前開心合照，沒想到2個小時後，縣府突然來電說她落選了，將派人來取回紅榜，讓她完全無法接受。

周秀月指出，她原本決定尊重選民，決定不再爭好好休息，但想起縣府、議會送紅榜又收回，至今未發布通告或致歉，甚至都避不接電話，讓她情何以堪，加上26日深夜11時許開票結束，幾乎所有人的票數都增加，唯獨她的票數減少，質疑開票過程有瑕疵，且她與第10名票數差距過小，經與律師討論後，決定提起當選無效之訴，要求重新驗票。

對此，雲林縣選委會表示，在完成全部計票前，選委會不會對外公告當選名單，可能是各候選人報票員統計有錯誤，而各投開票所在開票時，都有各黨派出的監察員在場監督，整個過程全程監看，若有問題應早就回報，至於候選人要提出當選無效之訴及要求驗票，選委會予以尊重

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