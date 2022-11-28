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雲林縣議會議長沈宗隆穩坐　副議長蘇俊豪拚連任

▲選戰落幕，議會正副龍頭爭霸隨之登場，國民黨籍現任議長沈宗隆德高望重，應可順利保住議長寶座，副議長蘇俊豪拚連任。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲選戰落幕，議會正副龍頭爭霸隨之登場，國民黨籍現任議長沈宗隆德高望重，應可順利保住議長寶座，副議長蘇俊豪拚連任。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林第20屆縣議員43席次中，國民黨獲9席、民進黨11席、民眾黨及台灣團結聯盟分別搶下1席，無黨籍佔21席。選戰落幕，議會正副龍頭爭霸隨之登場，無黨籍新科議員仍以親藍的為多，國民黨籍現任議長沈宗隆德高望重，應可順利保住議長寶座，副議長蘇俊豪拚連任，新科議員蔡咏鍀也宣佈角逐。

雲林縣議會43席新科雲林縣議員中，無黨聯盟佔21席依舊是議會的最大黨，其次是民進黨11席，國民黨拿下9席，但在議會龍頭議長寶座選局中，新科無黨籍議員仍以屬於泛藍陣營多數，國民黨籍現任議長沈宗隆，可望獲無黨聯盟議員支持，應可順利保住議長寶座。

在副議長寶座之爭，現任副議長蘇俊豪當仁不讓，繼續爭取連任外，北港朝天宮董事長蔡咏鍀當選第六選區縣議員也積極爭取副議長寶座，議員選舉塵埃落定，進入白熱化競逐；由於民進黨取得11席次，民眾黨、台聯各攻下1席，蘇俊豪與蔡咏鍀兩人，獲無黨籍議員支持難分軒轅，而民進黨11席中對未來副議長之爭仍扮演關鍵角色，想要問鼎副議長寶座，勢必要獲得民進黨支持。

20屆雲林縣議員剛落幕，高票當選第五選區縣議員蘇俊豪，展開謝票及選副議長拜票行程，坊間就傳出他準備挑戰2024立委選戰。對此，蘇俊豪接受者電話訪問表示，完全是「空穴來風」，沒有此規劃，也絕無此事。

蘇俊豪說，感謝鄉親的栽培，甫當選連任縣議員，不可能辜負選民眾望所託，定會在議會中為鄉親謀福利、爭取地方建設，積極尋求議員同事支持連任副議長，為廣大雲林縣民服務。對於有人刻意放出假消息，指他要轉換跑道選立委，企圖影響副議長選舉，其心可議。

▲選戰落幕，議會正副龍頭爭霸隨之登場，國民黨籍現任議長沈宗隆德高望重，應可順利保住議長寶座，副議長蘇俊豪拚連任。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲選戰落幕，議會正副龍頭爭霸隨之登場，副議長蘇俊豪力拚連任。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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