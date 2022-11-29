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不是中間選民！王浩宇曝「1年齡層」流失最慘：狂輸給國民黨

▲▼ 。（圖／翻攝自王浩宇FB） 

▲王浩宇。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨在此次九合一大選慘敗，黨內出現「抓戰犯」的聲音，前桃園市議員王浩宇也在臉書分享看法。雖然部分人士認為，是因為中間選民不挺民進黨才會輸這麼慘，但他根據內部民調發現，「我們流失最多其實是40歲至59歲」。

大選結果出爐後，有不少聲音指向民進黨大敗原因在於「側翼粉專」亂開罵，罵走中間選民。民進黨立委高嘉瑜也說，網路上有很多網路義勇軍，但是也有很多不知道哪裡來的「豬隊友」和「側翼」，因為去攻擊意見不一樣的人，造成反效果、互斥效應，讓中間選民反感。

針對這樣的說法，王浩宇發文表示，很多人都說年輕人、中間選民不挺民進黨，但是「內部民調發現，我們流失最多其實是40歲至59歲，這個年齡層我們狂輸給國民黨，很慘的那種」。

王浩宇也說，年輕人和中間選民在地方選舉的投票意願低，不過與2018年的差異沒那麼大，只有3%左右的些微減少，影響比較明顯的是「時代力量、民眾黨，第三勢力的得票」。

貼文曝光後，底下網友也討論，「實質受疫情影響最重的年齡層」、「因為這個年齡疫情影響最大」、「這個族群中小企業、各行各業小老闆很多」、「這個年齡層就是疫情之下，倒店、倒攤、失業的年齡層啊」、「所以是疫情生計的問題，不是兵役延長的問題」。也有網友回應，「讓數據說話是好事，其他的檢討就留給內部」。

後來王浩宇再度發文透露，40歲至59歲選民對執政黨不滿的部分有5點：

1. 防疫後期太嚴格。
2. 經濟受到疫情影響。
3. 房屋持有成本上升。
4. 司法改革與治安。
5. 交通問題。

王浩宇也說，很多人覺得民進黨是因為沒有打房而流失選票，「但選票流失最多的反而是打房政策，因為40歲至59歲早就有自己的房子。」

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