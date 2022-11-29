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國民黨九合一大勝「真相」為何？　葉匡時提醒朱立倫2024這件事

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，朱立倫、柯志恩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲國民黨主席朱立倫是否挾九合一大勝挑戰2024總統大位，外界相當關注。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一結果揭曉，重演4年前「藍狂贏、綠慘敗」勝負懸殊景象。國民黨籍的前交通部長葉匡時表示，此次國民黨勝選並非選民認同國民黨，而是因為更討厭民進黨，且現今國民黨基本盤低於民進黨，國民黨若要贏得2024大選，兩岸論述是關鍵，直言若無法提出國人接受的論述，任誰出來選都會敗選。他更喊話黨中央，一定要記取2018年的教訓，推出最可能勝選的候選人，集結所有支持者，才有望在2024總統大選獲勝。

葉匡時直言，這次國民黨在地方選舉上大勝，但回顧過去國民黨在2018年的地方選舉也是大勝，卻在2年後的中央選舉輸掉總統大位，且立委席次也大幅減少，導致對民進黨毫無制衡能力，進而造成民進黨這2年的囂張蠻橫局面，「我們不禁要問，國民黨是否會重蹈覆轍，在2024年又大敗給民進黨呢？」

葉匡時坦言，國民黨這次的大勝並非因為選民認同國民黨，更是因為選民討厭民進黨。偏低的投票率顯示，很多原本支持民進黨的民眾因為對民進黨失望而不出來投票，這是國民黨大勝的主要因素，,且國民黨的基本盤低於民進黨，「2024年的大選，不容國民黨樂觀。」

葉匡時指出，國民黨若要贏得2024大選，最重要的即是兩岸政策論述，如果國民黨無法提出讓國人信服的論述，以對抗民進黨的「抗中保台」，那任誰出來選，大概都會敗選。他語重心長地說，再好的政策，論述不好也是枉然，不怎麼樣的政策，論述夠好，仍可能取得人民的信任，他認為，國民黨的兩岸政策遠比民進黨好，但論述能力低落，是國民黨被貼上「親中賣台」標籤的主因。

葉匡時認為，國民黨黨中央一定要記取2018年的教訓，不能大勝後就大亂鬥，一定要有氣度、大公無私的設計提名機制，推出最可能勝選的候選人，候選人沒確定前要無私，候選人確定後更要無私，這樣才能團結國民黨人以及泛藍選民贏得2024年的大選。至於國民黨主席朱立倫，帶領國民黨漂亮地贏得今年的地方選舉，應該給予掌聲，但他的歷史定位是否漂亮，將決定於2024年的大選。

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