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直播哭2分鐘　徐巧芯曝全因「這2人」：是國民黨該要有的樣子

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

九合一大選結束，藍營女戰神徐巧芯在台北市議員第三選區（松山、信義區），以最高得票數成功獲連任，開心高喊「巧芯巧芯得第一」。不過，她昨（28）日在直播節目中，與代表國民黨參選台南市長的謝龍介通電話時，說沒兩句話就淚崩，引發討論。對此，徐巧芯稍早在粉專發文，詳述內心感受。

徐巧芯28日上「不演了新聞台」的直播「誰來早餐」，節目進行到一半，主持人突然拿起手機與謝龍介通話，接著還把手機拿給徐巧芯並開擴音。沒想到，她才打完招呼「龍介兄嗎？我是巧芯」，接著便開始哽咽、拭淚，整段通話哭了約2分半鐘，直到主持人拿走電話，將話題告一段落，徐巧芯才慢慢平復情緒。

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對此，徐巧芯29日上午9點23分在粉專以「我要的未來」為題發文，「這幾天大家都看到我為了謝龍介落淚，其實這是一個很複雜的情緒」，她認為自己當時邊哭邊說，或許描述得不夠清楚，所以打算好好用文字說明。「我說過，『眼淚要留給值得的人』」，徐巧芯透露，在對抗對手、側翼網軍的過程中，她的內心從沒有一絲波瀾，卻被今年大選南部拚勁全力的選將們深深感動。

「在準備好自己之後，義無反顧的拚盡一切，不放棄任何一絲希望，堅定相信能贏，但接受所有的結果，在下一戰更加的奮勇」，徐巧芯說，她在謝龍介，和代表國民黨參選高雄市長的柯志恩身上看到、學到這些，有感道「這是我想要的未來。這是我認為國民黨應該要有的樣子。」

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，謝龍介。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲謝龍介代表國民黨參選台南市長。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼柯志恩哽咽發言。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩代表國民黨參選高雄市長。（圖／記者賴文萱攝）

這就是她很感動的原因，「我看到了他們巨大的背影，讓我不至迷失方向」，也知道自己還不夠努力、尚未做到極限，「我沒有停下腳步的資格，我沒有自滿的本錢與空間，我甚至沒有一絲可以浪費的時間。」

徐巧芯說，看了兩位前輩，她便自我反省，「如果你沒有像謝龍介、柯志恩那麼拚，你憑什麼贏？」「如果每個人都跟謝龍介、柯志恩一樣拚，國民黨怎麼可能不會贏？」

最後，她感性地向前輩喊話，「《浪人劍客》裡面有一句話是這樣的，『這個世界上沒有真正的強者，有的只是想要變強的人』，但在此刻，你們就是我心中的強者，而我不過是那個想要變強的人。」並送上感謝之意，「謝謝你們，讓我可以看到並相信這一切，在擦去眼淚以後更堅定的向前。這是我要的未來。」

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