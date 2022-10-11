中研院士曾永義逝世享壽81歲　世新：感念與哀思「文壇巨人」

▲世新大學證實「戲曲院士」曾永義昨逝世，享壽81歲，盛讚曾永義為「文壇巨人」。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

以傳統戲曲研究聞名的中研院院士、世新大學中文系講座教授曾永義，是華人世界中唯一能創作崑劇的作家，昨（10日）在台北逝世，享壽81歲，世新大學證實並表達感念與哀思，校長陳清河今（11日）表示，曾永義叱咤文壇超越半世紀，研究領域橫跨京劇、崑曲、歌仔戲、客家戲等，卓越成就令人仰之彌高，被譽為文壇巨人，在世新中文系任教逾18年，對世新的付出有著重要地位。

曾永義1941出生在台南，先後取得台大中文系學士、碩博士學位，之後在台大任教，曾獲聘台大胡適紀念講座教授，2004年自台大退休後，獲聘為世新大學中文系教授，2007年獲聘世新講座教授至今。

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▲中研院院士、世新大學中文系講座教授曾永義昨過世。（圖／世新大學提供）

曾永義在2014年當選中央研究院院士，一生獲獎無數，包括榮獲第三屆金筆獎、第四屆中興文藝獎、第七屆國家文藝獎、第二十八屆中山文藝獎、四度國科會傑出研究獎、兩度國科會優良研究獎、教育部國家學術獎、國科會傑出特約研究員獎，2016年獲馬英九總統頒授「二等景星勳章」。

曾永義獻身學術研究及高等教育超過40年，著有學術專書12種、期刊論文150餘篇，以研究傳統戲曲聞名，不僅是中研院第一個戲曲院士，也是華人世界中唯一能創作崑劇的作家。

對於曾永義昨傳出逝世，世新大學今天證實，董事長周成虎、校長陳清河聞訊表達感念與哀思；陳清河表示，曾永義致力於傳統戲曲推廣，叱咤文壇超越半世紀，研究領域橫跨京劇、崑曲、歌仔戲、客家戲等，卓越成就令人仰之彌高，被譽為文壇巨人，而曾永義在世新中文系任教逾18年，藉自身豐富學識，培育新一代文學人才，替世新增添不少光榮，近年亦回饋師生，在世新圖書館長年展出曾老師的歷年著作、獎盃、照片等文物，對世新的付出有著重要地位。

▲世新大學指出，曾永義是兩岸與全球公認的戲曲研究大師，更是文壇巨人。（圖／世新大學提供）

同感哀痛的世新大學中文系主任周玉山指出，曾永義為世新大學七百多位老師裡最大的一張名片，對世新中文系挺立二十多年的貢獻更大，有不少頂大畢業的碩士生，為了追隨曾永義，選讀世新中文系博士班。「人壽有時而盡，而文章無窮」，很少人如曾老師一般擁有不朽的文學生命，著作不斷，據他所知曾老師仍有新書準備出版，忽然地離世令人感傷。

世新大學表示，曾永義的戲曲論著風行兩岸，很早成為美國加州大學柏克萊分校、亞利桑那大學及兩岸三地多所大學用作教材，在戲曲的學術、推廣、創作總體成就，已是兩岸乃至國際公認難出其右，致力戲曲理論與戲曲史根本性、爭議性問題解決。

此外，世新大學指出，戲曲研究至今不過百年，但曾永義開發學術新領域與揭示研究方法，以堅實的樸學實證為根柢，開發學術新領域，包括中國地方戲曲、明清雜劇全面探討、南管中的古樂與古劇成分等等，都是這類論題研究先驅，也開啟俗文學資料的整編與研究，更引領台灣鄉土傳統藝術的調查研究，並將民族藝術文化輸出於國際。