手機充電「整晚插著」！她驚聞火災警報器大響...下秒全家燒光光

▲女屋主曝住家慘遭大火摧毀後的情況。（圖／翻攝Donna Marie臉書）

圖文／CTWANT

蘇格蘭發生發生一起火警，導致一戶民宅幾乎全毀，幸好這戶人家安然無恙，不過女主人親曝，起大火的肇因，是因為兒子的手機充電器插在插座上一整晚所導致。

根據《每日郵報》報導，這名人妻堂娜（Donna Symes）表示，當時她和丈夫在廚房準備晚餐，卻聽到火災警報器大響，兩人嚇得立刻衝上樓，發現兒子房間燒了來了，而起火點正是床邊的手機充電器，由於火勢猛烈無法撲滅，最後造成整棟房屋燒毀，幸好家人無恙。

這場在24日的大火摧毀了房屋和家人們心愛的物品，「我們家真的被毀了。你們也看到了，我兒子的房間也被毀了，真的很心碎」。報導稱，堂娜和丈夫穆罕默德共同撫養3名孩子，其中13歲的長子凱恩（Kane）有特殊情況，需要額外照料，另外還有女兒綺拉（Kiera）及年僅2歲的艾莎（Ayesha）。

從這名女主人拍下的祝融慘況影片可見，只見屋內無處不被燻黑，兒子房間更是燒得像廢墟。堂娜心碎發文警告大家，千萬不要把手機充電器插在插座上一整晚，或者檢查插頭是否過熱，確保火災警報器正常運作，「它救了我們的命」，她和丈夫沒有保險，如今只能自行承擔所有損失，房屋遭祝融後，一家五口如今棲身旅館裡，試圖在聖誕節前找到一家五口捨以容身的住所。

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