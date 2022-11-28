耶誕節送女友i13 Pro！他慘戴綠帽放生　分期繳1年崩潰：才付完錢

▲耶誕節你通常準備什麼禮物送給朋友或另一半呢？（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

下個月就是一年一度的耶誕節，不少人會準備禮物給朋友或另一半。不過，一名男網友透露，跟前女友在一起兩年多，感情一直以來都不錯，去年聖誕節想說給她一個大一點的驚喜，就分期買了i13 Pro手機給她用，誰知後來慘被劈腿，直到最近才付完錢。

原PO在網路論壇Dcard發文，表示「又快到聖誕節了，想到聖誕節我就不爽…跟前女友在一起兩年多，感情一直以來都不錯，本來我還有跟她結婚的打算，去年聖誕節我想說給她一個大一點的驚喜，那時候i13 Pro正紅，就分期分了十二期，買一支手機給他用，當作聖誕節禮物，順便慶祝兩週年。」

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男網友提到，「結果今年三月，某次不小心被我看到她的訊息，我才發現我被綠很久了，那時候真的是天崩地裂，我直接果斷分手，搬離一起住兩年的租屋處。分期繳到下個月終於要繳完了，在這邊奉勸各位，要買禮物送男女友的，千萬不要分期買，最好也不要送手機，不然中間發生什麼事很難說」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「如果你是全現買，現在你可能已經走出來了，結果分12期到現在，你還要每個月被帳單提醒你被綠光罩頂的那段過往」、「不懂為什麼男女朋友要送那麼貴的東西」、「我跟前男友也是分手繼續看他用12爽爽，然後至今繳完四個月，真的奉勸大家不管再愛也都不要買手機」。

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