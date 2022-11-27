第3次世界大戰將來臨？時空旅人曝「戰後樣貌」：地球已沒人類

▲自稱是時空旅人的網友「曝光」第3次世界大戰的圖片。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

自稱是時空旅人的網友透過TikTok帳號「@timevoyagin」分享第3次世界大戰的樣貌，並公布戰爭開始與結束後的圖片。timevoyagin指出，「我們現在被允許公布來自未來的照片」，疑在暗示即使他公開第3次世界大戰的發生，依然不會影響未來發展。

Timevoyagin公開了一個未知城市上空發生巨大爆炸的圖片，接著展示一系列世界各地發生爆炸的畫面，最後出現一個完全被摧毀的地球。Timevoyagin表示，這場戰爭導致人類逃離地球，殘破的家鄉屆時已經沒有任何人類，但倖存的人們都逃到一個名為「行星三角洲」的星球生存。

但許多網友並不買timevoyagin的帳，紛紛表示「圖片假的要命」、「很明顯是AI畫的圖」。還有人開玩笑說，「怎麼辦，我們死定了」、「可以告訴我戰爭開打的日期時間嗎？我要找地方躲起來」、「所以那個太空船票在哪裡買」？

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 全台預計當選名單看這裡 只剩這1縣市結果還沒出爐

▸ 台北市選舉「章魚哥」天玉里、吉仁里 開票結果出爐「都是他最高票」

▸ 嘉義縣長翁章梁過選舉門檻 自行宣布當選連任成功