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月賺44萬沒房沒車　33歲女「收入全給弟弟」：等他結婚再考慮自己

月賺44萬卻沒房沒車　33歲女「收入全上繳弟弟」不後悔：等他結婚再考慮自己

▲女子以弟弟為最優先的生活方式掀起大陸網友熱議。（圖／翻攝自星視頻）

圖文／CTWANT

月賺44萬卻沒房沒車沒對象。中國大陸安徽一名賣手工餅的33歲女子，因為把「所有收入給弟弟」引發大陸網友熱議。但她對網友的質疑非但不在意，還說「等弟弟結婚再考慮自己」，並透露為何要把弟弟擺在第一位的原因。

據《星視頻》報導，這名在安徽賣餅的女子，從19歲開始每天早上4點半起床準備開店，忙到深夜11點才休息，儘管她對手工餅的堅持獲得顧客好口碑，以及最高人民幣10萬（約近新台幣44萬）的月收入。但33歲仍小姑獨處的她，居然沒房沒車，甚至沒有「真正的」存款。

女子透露，自己沒房沒車沒對象，衣服穿了快4年沒換新，不是為了節儉或把錢拿去還債，而是錢全部優先給弟弟用：「等我弟弟先結婚，再考慮自己的事，弟弟好了父母就好，父母好了，我們姊妹就好。」表示自己賺的錢名義上雖是給父母，但實際上都用在弟弟身上。

更令人咋舌的是，女子是自願買車給弟弟、把店給弟弟，甚至「幫以後要跟爸媽住的弟弟買了129坪的房」，以後再替自己買比較小間的。女子還自嘲，每次過農曆年的時候都很害怕，因為親戚都會問她什麼時候結婚。

女子一切以弟弟為優先的生活方式，掀起大陸網友兩極反應，但女子對批評不只不以為意，還說每個人的人生都不一樣，「可能他們沒經歷過我們吃的苦，不理解是正常的」。

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