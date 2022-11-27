民進黨大選慘敗！高層揪「5大戰犯」：各派系敢怒不敢言

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨在2022九合一選舉大敗，寫下創黨以來最慘紀錄，尋求連任的基隆、桃園及新竹市全滅，總統蔡英文26日晚間宣布辭去黨主席一職。對此，民進黨內部高層指出，新竹市前市長林智堅一人打亂了民進黨在新竹及桃園的佈局、黨中央操盤手、秘書長林錫耀及副秘書長林鶴明放任網軍，以及英系洪耀福、洪耀南兄弟主導提名規則，是這次敗選的5大戰犯。

有民進黨高層指出，桃園市長鄭文燦原本屬意由新竹市前市長林智堅力拚接棒，然而今年7月爆發「論文門」抄襲爭議，包括台灣大學、中華大學火速撤銷林的碩士學位，只能黯然退選，接棒的鄭運鵬準備時間不足，難以扭轉局勢，另外新竹市長候選人沈慧虹也因共伴效應，從被提名之初即受到嚴峻考驗，最終輸掉選戰。

綠營人士表示，黨中央高層將側翼網軍作為空戰主力，引發民眾反感，民進黨立委高嘉瑜也痛批，側翼認為可以輾壓其他的聲音，造成黨內只有一種聲音，變成一言堂，出征到最後，只有自己人抱團取暖，更嚴重的是，黨內許多前輩紛紛出走，讓民進黨越來越小。

該人士透露，民進黨中執會去年通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，據該條例規定，包含六都、爭取連任、非執政縣市均為徵召提名人選，而洪氏兄弟為首的英系就扮演了關鍵角色，提名結果也多是英系屬意人選，讓黨內其他派系敢怒不敢言，也是導致這次民進黨慘敗的主因之一。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完