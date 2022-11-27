子弟兵陳宥丞、黃瀞瑩高票當選　黃珊珊提醒：一定要比別人更努力

▲黃珊珊謝票。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，獲民眾黨主席柯文哲推薦的前台北市副市長黃珊珊角逐台北市長失利，但民眾黨在台北市共推8名候選人，有4人成功勝選，其「學姊」黃瀞瑩更獲得該區第一票數，成績亮眼。針對給予「小雞」們的建議，黃珊珊表示，要像她一樣認真做事，且一定要比別人更努力。

國民黨推派的立委蔣萬安以57萬5590票贏得台北市長，民進黨推派的前衛福部長陳時中獲43萬4558次之，第三名則是黃珊珊34萬2141票。不過，民眾黨首次參加地方選舉，在台北市議員部分表現良好，推8名候選人共4席當選，分別為黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，且黃珊珊子弟兵陳宥丞、黃瀞瑩更是以高票當選。

黃珊珊27日上午展開謝票行程，被問及給當選市議員的陳宥丞、黃瀞瑩建議？黃珊珊表示，自己給予對方的選舉建議，就是要像她一樣認真做事，把每個選民託付當成最重要的事，「第一次可以靠政黨、靠別人，第二次一定要靠自己，第一次選舉是大家是給你機會，但這4年一定要好好做。」

黃珊珊指出，這4年機會是稍縱即逝，很多人如果沒有做好，第二屆就會掉下來，「這是一個很殘酷的過程，他們剛當選，夾著大家對他們的期待，這期待值很高，所以一定要更努力做，比別人更努力。」

▲黃珊珊（右二）與當選市議員的子弟兵陳宥丞（左一）、黃瀞瑩（右一）。（圖／記者黃克翔攝）

黃珊珊提及，選民願意給予年輕人這樣的機會，讓她覺得這座城市非常有希望，年輕人有機會出頭，並不是靠家族勢力，尤其是陳宥丞從小由單親媽媽帶大，其實是非常辛苦，儘管自己也是陳宥丞的另一個「媽媽」，但陳仍靠著自己努力，「每個人都一樣，做任何事情都是要努力。」

黃珊珊強調，靠其他力量可能只能走一時，但不能走一世，就算今天得到這個位子，如果不好好做，這位子也會隨時拔掉，就像一般民眾在公司上班，如果不好好做，也可能隨時被換掉，「做好自己該做的事，就是對下一次最好的準備。」

媒體追問，對於第一次當母雞打幾分？黃珊珊說，還是有幾名小雞落選，但他們都很盡力，選舉本來就會有個別差異，「但我們盡全力就好，不用打分數。」