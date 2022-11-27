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萬華票數比陳時中低！黃珊珊：大家害怕某人當選　超越了對我的肯定

記者袁茵／台北報導

九合一大選落幕，曾在內湖南港深耕21年的前台北市副市長黃珊珊角逐市長大位失利，選票分佈部分，以內湖區表現較好，贏過民進黨的前衛福部長陳時中，然而疫情時常跑的萬華區選票卻不如預期高。對此，黃珊珊27日表示，跑萬華是她的職責，這次大家可能很害怕焦慮，擔心另外一個人當選。

▲▼黃珊珊謝票。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊謝票。（圖／記者袁茵攝）

國民黨推派的蔣萬安以57萬5590票贏得台北市長，民進黨推派的前衛福部長陳時中獲43萬4558次之，第三名則是黃珊珊34萬2141票。

▲▼黃珊珊謝票。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊於27日展開謝票行程，會前接受媒體訪問。針對在12行政區中以內湖表現最好，是否為勤跑奏效？黃珊珊表示，自己在內湖服務20幾年，不會是因為勤跑，應該是長期服務，相信內湖、南港民眾對她是非常肯定，只是可能大家很害怕焦慮，擔心另外一個人當選，「我相信如果撕掉政黨外衣，沒有這些顧慮的話，我相信內湖南港還是最支持我的地方。」

針對疫情期間常跑萬華，但選票卻不如預期？黃珊珊提及，自己跑萬華不是因為要選舉，「跑萬華是我的職責，不會把該做的事情變成選票。」萬華民眾對她的肯定非常高，但這次很多人害怕，這害怕也超越了對她的肯定，「我都理解，所以我不會去責怪任何人，每個投票給我的人，我都心懷感激。」北市有34萬人相信中間力量、正直誠信，就是最大收穫。

另外，關於子弟兵陳宥丞在內湖南港市議員成績亮眼，成功交棒的心情如何？黃珊珊說，自己早在3年前就交棒給陳宥丞，對方已經努力了3年，服務都沒有停止，都是靠陳自己的努力，也很謝謝選民支持，相信陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽都會在市議會擔任最好的監督者，「我也會把政策白皮書交給他們，讓他們徹底去提出建議。」

▲▼黃珊珊謝票。（圖／記者袁茵攝）

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