苗栗縣議員藍綠板塊變動不大　李文斌有望接任議長

▲苗栗縣議會38席議員有24人連任，現任副議長李文斌有望接任新議長。（圖／資料照片，記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

九合一大選苗栗縣議員開票結果出爐，當選38席議員有24人連任，新當選議員中有7人曾任議員，有2人是卸任鄉長轉換跑道順利當選，而有大小老婆，號稱「一人當選，三人服務」的第一選區議員湯維岳則連任失利。

第一選區應選議員9人，有6人連任，3位新當選議員中，曾美露是2屆公館鄉長任滿後參選議員當選，而她就任鄉長前也是縣議員，可說重回老本行；另2位新任議員過去也曾當選議員，但因賄選案遭解職，希望這屆可以順利任職期滿。

第二選區3名議員有2名是連任，第三選區5名議員有3名連任，2名新當選議員中有1人也曾任縣議員。第四選區9名議員中有7名是連任，而時代力量唯一一席議員宋國鼎參選縣長，則由新人葉忠倫當選接棒，延續時代力量在議會的香火。

第五選區溫宜靜議員這次和哥哥頭份市民代表會主席溫俊勇交換選舉，溫俊勇順利當選縣議員。8席議員有4席連任，新任議員中也有2人曾任縣議員。

苗栗縣議會現任副議長李文斌這次在第四選區第一高票當選，在選前議長鍾東錦曾公開點名李文斌接棒議長位子，而鍾東錦順利當選苗栗縣長，在議會成員變動不大的情況下，這種安排應該更有可能了。