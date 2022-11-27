鍾東錦強勢奪下12萬票　「我仍是忠貞藍營大兵」

▲打著正藍軍旗號的鍾東錦，在藍大於綠的苗栗縣棄保效應發酵，當選苗栗縣長。（圖／翻攝自臉書／鍾東錦）

記者柯沛辰／綜合報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦奪下12萬4603票，今晚發表勝選感言時，除了感謝縣長徐耀昌、立委陳超明及苗栗鄉親相挺，也重申即便勝選，自己仍是忠貞的藍營大兵，沒有重回國民黨的問題。

苗栗縣長年以來是藍營票倉，這次國民黨分裂，被綠營視為是最有勝算的一次。不料，這次棄保效應發酵，加上鍾東錦獲徐耀昌、陳超明支持，因此開票時幾乎全面領先，晚間6點50分自行宣布當選。

鍾東錦發表感言時指出，感謝徐耀昌縣長伉儷、陳超明委員，以及他的妻子、女兒，還有所有苗栗鄉親願意給他這個機會，他將承襲徐耀昌縣長的穩健腳步，加倍努力把縣政做好。

鍾東錦說，他從年輕到現在都逆光而行，接著又風吹雨打，最近選舉期間又受其他陣營千錘百鍊，所以之前國立聯合大學學生的提問雖然尖銳，但他已經習以為常，覺得人在逆境中也不見得是壞事。

鍾東錦強調，媒體名嘴應該要收斂一點，他去年12月明明還是國民黨公投的英雄，轉眼就變成黑道，讓他完全搞不清楚。他表示，他不是黑道，也覺得「黑心比黑道更可怕」，但就是有人黑心，才成就他這場選舉，感謝媒體關注，讓他省了很多廣告費。

至於是否重返國民黨？鍾東錦回應，黨中央當初跳過縣黨部及初選程序，目前有關國民黨員資格的訴訟正在進行，他有信心會贏，所以屆時也就沒有所謂「重返」國民黨的問題。他重申，即便勝選，自己仍是忠貞的藍營大兵。

▼鍾東錦重申，自己仍是忠貞的藍營大兵。（圖／翻攝自臉書／鍾東錦）