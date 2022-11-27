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台中市「這2黨」首度擠進議會殿堂　綠營3老將中箭落馬

▲吳佩芸。（圖／競選總部提供）

▲挺過私密影片風波的吳佩芸成功勝選，她也是時代力量首次搶下台中市議會殿堂席位。（圖／競選總部提供）

記者游瓊華／台中報導

九合一大選結束，台中市議會版圖依舊藍大於綠，藍營32席、綠營24席，其中民進黨3名資深老將吳敏濟、張耀中、賴佳微都中箭落馬，另外，最讓人訝異的是，7連霸資深議員何敏誠交棒給兒子何昆霖失利，而時代力量及民眾黨則首度前進台中市議會地堂，原本在台中還有一席的親民黨，也因交棒失利在下一屆將無議員，也象徵市議會重新洗牌。

根據中選會公告，第四屆台中市議員當選席次共65席，其中國民黨跟上屆相同，共計32席；民進黨則較上屆少一席，計24席；民眾黨計1席；時代力量計1席；無黨籍計7席。

▲綠營台中市議員3老將中箭落馬，「這2黨」首度擠進議會殿堂。（圖／競選總部提供）

▲東南區民進黨市議員邱素貞女兒陳雅惠成功接棒。（圖／競選總部提供）

藍綠這次不少推出二代接棒，其中，因為在議事堂上「帶動跳」多次躍上媒體版面的藍營資深市議員李麗華成功交棒給女兒黃佳恬；市議員吳顯森的長子成功接棒，還踢走民進黨市議員吳敏濟；另外，成功交棒的還有「大砲」楊正中交棒兒子楊大鋐、李榮鴻交棒給李文傑、林汝洲交棒給兒子林昊佑，民進黨則有謝明源交棒謝家宜、邱素貞交棒陳雅惠。

▲綠營台中市議員3老將中箭落馬，「這2黨」首度擠進議會殿堂。（圖／競選總部提供）

▲藍營資深市議員李麗華成功交棒給女兒黃佳恬。（圖／競選總部提供）

▲綠營台中市議員3老將中箭落馬，「這2黨」首度擠進議會殿堂。（圖／競選總部提供）

▲另類二代接棒的則有首位台中市女市長張溫鷹女兒、民進黨候選人陳俞融。（圖／競選總部提供）

另類二代接棒的則有首位台中市女市長張溫鷹女兒、民進黨候選人陳俞融擠下同黨4屆議員賴佳微。至於未能順利接棒的二代，除了民進黨市議員何敏誠的兒子何昆霖外，親民黨的段緯宇之子段中仁在大里霧峰選區也落選。國民黨的楊啟邦、林霈涵及民進黨的張芬郁，都成功上演復仇記當選議員。

▲綠營台中市議員3老將中箭落馬，「這2黨」首度擠進議會殿堂。（圖／競選總部提供）

▲民進黨的張芬郁成功上演復仇記當選議員。（圖／競選總部提供）

而挺過私密影片風波的「時力正妹」吳佩芸捲土重來，不僅這次勝選，也斬斷民進黨老將張耀中「五連霸」之路。另民眾黨則是大里霧峰區的江和樹當選，也是時代力量及民眾黨首次進入台中市議會殿堂。

台中市2022年市議員當選名單如下：
第一選區市議員當選人依得票數高低排序：楊啟邦、施志昌、李文傑
第二選區市議員當選人依得票數高低排序：顏莉敏、楊典忠、張清照、王立任、陳廷秀
第三選區市議員當選人依得票數高低排序：吳瓊華、林昊佑、林孟令、張家銨、曾威
第四選區市議員當選人依得票數高低排序：邱愛珊、陳清龍、謝志忠、陳本添、張瀞分
第五選區市議員當選人依得票數高低排序：周永鴻、蕭隆澤、賴朝國、羅永珍、 吳呈賢、徐瑄灃
第六選區市議員當選人依得票數高低排序：楊大鋐、陳淑華、黃馨慧、林祈烽、張廖乃綸
第七選區市議員當選人依得票數高低排序：朱暖英、何文海、吳佩芸、劉士州
第八選區市議員當選人依得票數高低排序：沈佑蓮、曾朝榮、黃健豪、謝家宜、陳成添、賴順仁
第九選區市議員當選人依得票數高低排序：陳政顯、陳俞融、陳文政
第十選區市議員當選人依得票數高低排序：張彥彤、黃守達、江肇國
第十一選區市議員當選人依得票數高低排序：羅廷瑋、李中、鄭功進、陳雅惠、林霈涵
第十二選區市議員當選人依得票數高低排序：黃佳恬、賴義鍠、張玉嬿、蔡耀頡
第十三選區市議員當選人依得票數高低排序：林碧秀、江和樹、林德宇、張芬郁、李天生、蘇柏興
第十四選區市議員當選人依得票數高低排序：吳振嘉、蔡成圭
第十五選區市議員當選人依得票數高低排序：黃仁
第十六選區市議員當選人依得票數高低排序：古秀英
第十七選區市議員當選人依得票數高低排序：朱元宏

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