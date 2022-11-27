彰化縣議員出爐！洪本成一度喪失資格連任成功　施嘉華收押仍當選

▲施嘉華父子涉賄投票前3天被收押禁見。（圖／翻攝自施嘉華臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員8大選舉區，要選出54席；其中第1選區，應選13席、共有24人參選，有老將也有青年素人參政，南彰化的第4選區，涵蓋員林、大村和永靖等鄉鎮市，14搶8，當選率皆只有5.5成左右，藍營角逐連任的5席全部連任。

參選第五選區縣議員7搶5，其中最令人關注的是尋求連任的洪本成，因曾涉犯「貪污」罪嫌，被選委會裁定喪失參選資格，經向高等行政法院申訴後翻盤，得以保留參選資格，基層實力相當厚實，仍以5727票第2高票當選。

▲彰化縣議員洪本成連任成功。（圖／ETtoday資料照）

另外在投票前3天因捲入賄選第三選區施嘉華，父子雖被聲押，但在地方仍催出7,030高票，排名第6，若檢方提出當選無效之訴，被判決當選無效確定仍可能由落選頭遞補。

彰化縣議員第4選區應選8人，共有14人角逐，其中永靖鄉長詹木根屆滿轉換跑道成功角逐議員，民眾黨主委張雪如，仍以近8千票連任成功6連霸，另外國民黨籍張錦昆、曹嘉豪、凃俊任、黃正盛、劉惠娟5席全上、民進黨張欣倩連任，而最令人意外的是民進黨議員賴澤民意外落馬。

今年彰化縣議員選舉，比起2018年，新增不少青年素人參政，也讓這屆選舉戰況比起往年更為激烈，開直播勇於推銷自己的政見理念，從空戰打到實體戰，再加上參政政黨不侷限只有藍綠可以選擇，比起尋求連任的老將打文宣、組織戰略，更是略勝一籌，這場選戰顯得更多元化。

▲彰化縣議員吳韋達意外落馬。（圖／ETtoday資料照）

政壇人士分析，2018年今年議會選舉，有國民黨28席，民進黨12席，時代力量1席，無黨籍13席，今年還有民眾黨及維新黨等人參選，象徵民主政治，這也博得不少民眾的高度認同，個個形象清新，在地實力仍不容小歔，開票至深夜，國民黨27席、民進黨16席、無黨籍9席、民眾黨2席。

以下為彰化縣議員當選名單：

第一選區(彰化市、花壇、芬園)應選13人，(民)李成濟、莊陞漢、黃柏瑜、許雅琳、楊子賢； (國)顧黃水花、白玉如、許原龍、溫芝樺、黃千宴、葉永清等人。 (無)林茂明、陳銌銌。

第二選區(鹿港、福興、秀水)應選 7人，(民)藍駿宇、楊妙月；(國)楊竣程、涂淑媚、黃俊源；(無)施佩妤、郭燕陵

第三選區(和美、伸港、線西)應選 6人，(民)賴清美、周君綾；(國)柯振杯、施嘉華、林小琪；(無)林宗翰

第四選區(員林、大村、永靖)應選8人，(民)張欣倩； (國)凃俊任、曹嘉豪、黃正盛、張錦昆、劉惠娟；(無)詹木根；(民眾黨)張雪如

第五選區(溪湖、埔鹽、埔心)應選 5人，(民)劉珊伶；(國)陳玉姬、洪本成；(無)張春洋；(民眾)陳重嘉

第六選區(田中、社頭、二水) 4人， (民)詹琬惠、許書維；(國)鄭俊雄、蕭妤亘

第七選區(北斗、田尾、埤頭、溪州) 5人， (民)李俊諭；(國)李浩誠、謝典林、劉淑芳；(無)吳錦潭

第八選區(二林、大城、芳苑、竹塘5人人，(民)洪子超、洪騰明；(國)張國棟、陳一惇；(無)吳淑娟

第九選區（平地原住民）： (國)陳榮妹