投票率僅5成8　新竹縣長楊文科連任成功

2022九合一大選26日下午16時起開票，根據雲林縣選舉委員會開票資料顯示，第20屆雲林縣議員43席次中，國民黨獲9席、民進黨11席、民眾黨及台灣團結聯盟分別搶下1席，無黨籍佔21席，此屆縣議會各黨版圖，仍由無黨籍議員佔優勢獨大，民眾黨、台聯分別攻下1席。