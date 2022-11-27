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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

投票率僅5成8　新竹縣長楊文科連任成功

▲開票。（圖／新竹縣選委會提供）

▲新竹縣投票率為58.98%，公投投票率為56.08%。（圖／新竹縣選委會提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2022年九合一大選終於圓滿落幕，新竹縣投票率截至26日晚間9時，五合一選舉投票率為58.98%，公投投票率為56.08%。

新竹縣縣市長、縣議員、各鄉鎮長選舉結果如下：

縣長當選人：楊文科

13鄉鎮市長當選人
竹北市：鄭朝方
竹東鎮：郭遠彰
新埔鎮：陳英樓
關西鎮：陳光彩
新豐鄉：徐煒傑
峨眉鄉：王增忠
寶山鄉：邱振瑋
五峰鄉：秋維書
橫山鄉：張志弘
北埔鄉：莊明增
尖石鄉：曾國大
芎林鄉：黃正彪
湖口鄉：吳淑君

第20屆縣議員選舉當選人

第1選區：
邱靖雅、吳旭智、林禹佑、王炳漢、朱健銘、鄭美琴、林碩彥、蔡志環、歐陽霆、張珈源、陳凱榮、蔡蕥鍹

第2選區：
何建樺、甄克堅、羅美文、陳德木、吳菊花

第3選區：
張鎮榮、吳傳地、何智達

第4選區：
徐瑜新、羅仕琦

第5選區：
呂宛庭、范曰富

第6選區：
張良印

第7選區：
鄭昱芸

第8選區：
黃豪杰、彭余美玲、鄭朝鐘、上官秋燕、楊昌德、林昭錡

第9選區：
邱坤桶

第10選區：
王辰翔

第11選區：
林秉君 kaying．kuying．kalang

第12選區：
劉建民

第13選區：
張益生

►獨／高虹安的竹科現象「2優勢關鍵」　支持者：沒忠誠隨時可翻轉

►高虹安合體郭董要「傳承」　林耕仁開酸：別忘了還有不能貪污

►林冠年北機站送資料要她請辭立委　高虹安反駁：從沒當過我助理

►80里長到場相挺…被質疑灌水造假！高虹安謝他帶隊：畫面說明一切

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ET快訊
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