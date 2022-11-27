雲林縣議會無黨籍獨大　民眾黨、台聯各攻下1席

▲雲林第20屆縣議員43席次中，國民黨獲9席、民進黨11席、民眾黨及台灣團結聯盟分別搶下1席，無黨籍佔21席。（圖／翻攝自google街景）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

2022九合一大選26日下午16時起開票，根據雲林縣選舉委員會開票資料顯示，第20屆雲林縣議員43席次中，國民黨獲9席、民進黨11席、民眾黨及台灣團結聯盟分別搶下1席，無黨籍佔21席，此屆縣議會各黨版圖，仍由無黨籍議員佔優勢獨大，民眾黨、台聯分別攻下1席。

2022年九合一大選，雲林縣議員選舉有6個選區，共有69人登記，要搶43席，69人中有31人是現任議員，民進黨提名16人、國民黨提名8人、民眾黨提名3人、台灣團結聯盟、台灣君民黨各提名1人，以無黨籍參選則有41人；根據中選會公開資料，雲林縣議員2018年共75位候選人參選，民進黨獲12席、國民黨獲7席、臺灣團結聯盟1席、時代力量1席，其餘無黨籍議員則有22席。

地方政壇人士表示，這次縣議員政黨都採務實提名，並以現任為優先，以無黨籍參選激增，則是時代力量在上屆獲的1席、台聯1席，讓有意參選的政治新人頭入選戰，雲林縣縣議會藍綠版圖變化不大，執政縣國民黨雖是少數，加上無黨籍議員偏屬泛藍陣營，還是藍大綠。

▲雲林第20屆縣議員選舉政黨得票數。（圖／翻攝自中央選舉委員會網站）

2022年雲林縣議會當選名單：

第一選區（斗六、林內、莿桐）10席：

張維崢（民）、鐘明馨（無）、陳永修（國）、曾博鴻（民）、黃勝志（國）、賴淑綏（國）、王又民（國）、江文登（民）、林岳璋（無）、陳芳盈（無）。

第二選區（斗南、古坑、大埤）6席：

賴明源（無）、顏忠義（國）、簡慈坊（無）、張庭綺（民）、蔡東富（無）、王秋足（國）。

第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）9席：

沈宗隆（國）、王鈺齊（台聯）黃美瑤（無）、黃凱（無）、張維心（無）、陳乙辰（民眾黨）、蔡明水（無）、陳俊龍（無）、林文彬（民）。

第四選區（西螺、二崙、崙背）6席：

李明哲（國）、廖偉晴（國）、楊國寬（無）、洪如萍（民）、游淑雲（無）、鄭玲惠（民）。

第五選區（台西、麥寮、東勢、四湖）7席：

吳蕙蘭（無）、蘇國瓏（無）、蘇俊豪（無）、顏嘉葦（民）、蔡永富（民）、許留賓（無）、林深（無）。

第六選區（北港、水林、口湖）5 席：

黃文祥（無）、蔡岳儒（民）、蔡孟真（民）、蔡咏锝（無）、蕭慧敏（無）。

▲雲林第20屆縣議員選舉，6選舉區投票率。（圖／翻攝自中央選舉委員會網站）

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