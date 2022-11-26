國民黨林姿妙親和力＋免費營養午餐　渡過涉弊案風暴

▲宜蘭縣長林姿妙以具親和力、學校免費營養午餐施政等助力，安然渡過涉弊案選戰攻擊。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭未變天！拚連任但涉及弊案的國民黨宜蘭縣長林姿妙，與民進黨宜蘭市長江聰淵大對決後，以11萬9千多票當選，大贏對手江聰淵2萬2千多票。宜蘭政壇人士分析說，林姿妙贏在親和力、學校免費營養午餐、藍營大團結等，而這也顯示江聰淵陣營主打弊案，並未對林姿妙造成重傷。

2018年宜蘭縣長選舉結果，258,048人投票人數中，國民黨林姿妙123,767票（佔49.48％），民進黨陳歐珀95,609票（佔38.23％），無黨籍及未經政黨推薦共30,745票（佔12.29％），林姿妙贏陳歐珀28,158票。

而2022年宜蘭縣長選戰結果，林姿妙奪下119,421票，大贏96,779多票的江聰淵，有22,642票。

宜蘭政壇人士分析，拚連任的林姿妙，選前涉及弊案遭起訴，林姿妙陣營反擊，強力向選民訴求是遭受國家機器打壓，林姿妙遭起訴也激起宜蘭藍營大團結。另一方面，縣長選戰一路打來，主打弊案是江聰淵陣營選戰主軸，江陣營更抨擊林家人干政及林姿妙只會「跑攤」無心縣政，結果是並未發揮預期效果。而江聰淵執政的宜蘭市在這次改選中，也讓國民黨重回市長寶座，江聰淵的市政政績，是遭受無情的考驗，讓民進黨候選人中箭落馬。

宜蘭政壇人士也認為，林姿妙勝選，大助力是免費營養午餐，這項政策讓年輕的家長們減輕負擔進而獲得認同支持；另一助力，是林姿妙的一貫親和力，讓老年到青年人都認同。而林姿妙遭起訴，在藍陣營中，激起受國家機器欺侮打壓的不滿氣氛，變得更團結來對抗民進黨。