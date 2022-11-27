「先看高虹安能否就職吧」　王浩宇：對民眾黨是不定時炸彈

記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長由民眾黨高虹安拿下，而她今年僅38歲，打破林智堅39歲當市長的紀錄，成為竹市最年輕市長，也是竹市首位女市長。不過，民進黨桃園市前議員王浩宇今天（27日）在臉書表示，高虹安的票在最後一周從年輕、中間快速置換成深藍選票，她的勝選對民眾黨來說是短多長空、不定時炸彈。

對此，有網友在王浩宇的發文底下留言，「都當選了，你在講三小喔。」王則回應，「先看能否就職吧」。

▲▼高虹安勝選「比出愛心」。（圖／記者陳凱力攝）

雖高虹安當選，但仍深陷詐領助理費爭議。律師黃帝穎選前，就以「前台北市議員潘懷宗給高虹安的3大警訊」，在臉書發文指出，潘懷宗詐領助理費案從起訴到判刑大概1年的時間，就褫奪公權確定，喪失議員資格；如果高虹安當選市長，採訴訟拖延戰術要拖過任期，目前實務上不是那麼容易，判褫奪公權，市長就要補選。

黃帝穎指出，就算高虹安不服一審判決，提起上訴，依據《地方制度法》第78條規定，貪污一審有罪立即停職；支持高虹安的特定網路帳號辯稱，立委助理與地方議員助理費不同，替高虹安強辯無罪，但不論立委議員詐領助理費都是貪瀆。

黃帝穎強調，潘懷宗有罪判決理由很清楚，詐領議員助理費構成貪污的原因，正是因為議員助理費的核銷比照立委助理，不論立委或議員的助理費都是公款，不得詐領或挪用；所以為高虹安強辯稱立委、議員不同的說法，剛好被潘懷宗的貪污有罪判決書打臉。

針對助理費爭議恐遭民進黨秋後算帳，高虹安直言並不擔心，會努力提供相關證據，主動配合檢調調查。台北地檢署則表示，案件偵辦一切依法辦理。

▼王浩宇發文。 （圖／翻攝王浩宇臉書）



▼王浩宇回應網友。（圖／翻攝王浩宇臉書）

