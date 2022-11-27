林智群4點酸高虹安「開箱新竹棒球場弊案」　網友論戰

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨候選人高虹安以9萬8121票拿下新竹市，她在選前曾表示，要揭發「新竹大秘寶」，其中就包含新竹棒球場弊案。律師林智群今日（27日）凌晨在臉書PO文酸嗆，有網友說期待高虹安開箱新竹棒球場弊案，「找一個冒領助理費的貪汙被告查弊案，是找鬼拿藥單嗎？」

▲高虹安宣布勝選。（圖／攝影中心攝）

高虹安選前猛打新竹市公共工程爭議，她表示，不少工程例如大車站、總圖書館等，都不斷追加預算，卻沒有見到實質效益，大家熟悉的新竹棒球場事件，預算從3.5億追加到12億，但到現在開幕賽都停賽將近4個月了，還是沒辦法重新啟用，也無法讓美國WBC（世界棒球經典賽）前來場勘。

高虹安接著說，關埔國小蓋了6年，預算從2.2億追加到13億，校舍卻減半，沒有操場、沒有體育館，總圖書館預算也是持續增加到16億，但到現在也沒看到成果，「新竹市府可能還有很多隱藏的標案」、「會不會是新竹市其實有所謂的『大秘寶』，很怕政黨輪替後，會有人看到工程多次流標的真相，希望新竹市府能勇敢面對」。

▲新竹棒球場。（圖／新竹市府提供）

如今九合一大選結果出爐，高虹安以9萬8121票勝選，各界都很關注，她是否會實現選前諾言，揭發「新竹大秘寶」。對此，律師林智群27日凌晨在臉書PO文酸嗆，網友期待新竹棒球場弊案開箱，這句話有4大錯誤觀念，詳細如下：

▲林智群指出，期待高虹安開箱新竹棒球場弊案，有4大錯誤觀念。（圖／翻攝自Facebook／林智群）

1、設計不良，不等於是弊案，不然有些道路設計不良，一天到晚出車禍，也是弊案嗎？

2、調查弊案，是檢察官的工作，不是市長，不然柯市長之前說台北市有5大弊案，過了這麼久，有查出什麼毛嗎？

3、設計不良的情況，最多發生在裝潢或汽車，就是設計師設計的東西不能用、不好用，那就是重新設計、重新處理，跟弊案沒什麼關係。不然一堆鬧到法院的裝潢糾紛、特斯拉自動駕駛一天到晚出問題，難道都是弊案嗎？

4、找一個冒領助理費的貪汙被告查弊案，是找鬼拿藥單嗎？

林智群指出，網路時代大家都以為會Google就可以了，以為自已很行，自以為懂了，其實什麼都不懂，「然後就會出現這種，以為投票就可以查弊案的奇怪想法」。不過這說法也有網友不認同，在底下留言「唉 還在崩潰」、「一堆鍵盤法官，鍵盤檢察官，，，大家加油囉。」

▲▼林智群酸高虹安，網友不認同。