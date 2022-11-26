竹市議會還很藍　這2人若帶槍投靠！民眾黨「第三大黨」有望

▲民眾黨在新竹市初試啼聲，就打出漂亮選戰。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

2022年市長、市議員選舉終於落幕，此次市長由民眾黨高虹安以9萬6千多3票拿下，議員部分，國民黨共拿下12席、民進黨8席、時代力量3席、民眾黨2席、綠黨1席、無黨籍8席。此外，無黨籍議員中，余邦彥、陳啟源都在選前一周表態挺高虹安，之後會不會加入民眾黨仍有待觀察，新竹市議會國民黨拿下最大黨，民進黨8席為第二大黨，至於第三大黨，則要觀察民眾黨有沒有可能2+2了。

▲余邦彥(右2)、陳啟源(右3)有沒有可能加入民眾黨，值得關注。（圖／記者陳凱力攝）



▲余邦彥(右2)連續2周參加高虹安造勢場。（圖／翻攝高虹安YT）

東區

國民黨4席：段孝芳、張祖琰、鍾淑英、黃文政

民進黨3席：曾資程、鄭美娟、劉彥伶

時代力量1席：蔡惠婷

民眾黨2席：李國璋、宋品瑩

綠黨1席：劉崇顯

無黨籍：余邦彥

南區

國民黨2席：許修睿、黃美惠

民進黨1席：施乃如、

無黨籍1席：田雅芳

西區

國民黨1席：陳治雄

民進黨1席：陳建民

北區

國民黨3席：黃美惠、蕭志潔、吳旭豐

民進黨2席：劉康彥、楊玲宜

時代力量1席：林彥甫

無黨籍3席：孫鍚州、彭昆耀、鄭慶欽

香山區

國民黨1席：陳慶齡

民進黨1席：林盈徹

時代力量1席：廖子齊

無黨籍3席：陳啟源、吳國寶、鄭成光

原住民區

國民黨1席：林慈愛

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